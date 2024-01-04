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السفير الفرنسي: لودريان سيكون قريبا في بيروت لمتابعة مهمة اللجنة الخماسية
أخبار لبنان
2024-01-04 | 08:00
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السفير الفرنسي: لودريان سيكون قريبا في بيروت لمتابعة مهمة اللجنة الخماسية
عرض السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو مع الرابطة المارونية الوضع اللبناني من مختلف جوانبه في ضوء الحرب على غزة وتداعياتها، خصوصا في الجنوب، والدور الذي تقوم به فرنسا في هذه المرحلة.
وقد أكد ماغرو أن جهد بلاده منصبّ لضمان عدم جر لبنان إلى التصعيد الجاري في الإقليم. وقال السفير الفرنسي أن الوزير جان ايف لودريان سيكون قريبا في بيروت لمتابعة مهمة اللجنة الخماسية في السعي لإيجاد حل لازمة الشغور الرئاسي.
وقد اخذ موضوع النزوح السوري إلى لبنان حيزا من البحث خلال الاجتماع، فقال ماغرو أن بلاده تود أن تضطلع بدور في هذا الملف للتوصل إلى حل يتلاءم مع مصلحة لبنان. مع التشديد على أهمية متابعة هذا الموضوع من قبل رئيس الجمهورية العتيد.
كما تطرق البحث في الاجتماع إلى دور فرنسا بدعم النظام التربوي والقطاع الاستشفائي في لبنان.
كذلك، شدد ماغرو على دعم فرنسا الدائم للجيش اللبناني والقوى الامنية اللبنانية ليقوموا بدورهم في حفظ الاستقرار في البلاد.
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