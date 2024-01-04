ابراهيم عرض مع ماغرو اهتمام فرنسا بتجنب التصعيد على الجبهة الجنوبية

اللواء عباس ابراهيم استقبل السفير الفرنسي

استقبل اللواء عباس ابراهيم، في مكتبه، في بيروت، السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو.



وخلال اللقاء، تم عرض المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية واهتمام فرنسا بتجنب التصعيد على الجبهة الجنوبية في لبنان، خصوصا بعد تمادي العدو الإسرائيلي في خرقه للقرارات الأممية، وأبرزها الـ١٧٠١ وتعديه الدائم على السيادة اللبنانية وآخر فصول هذا الاعتداء ما جرى أول من أمس في الضاحية الجنوبية لبيروت، والذي كان بنتيجته اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد صالح العاروري.