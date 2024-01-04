قرار بإخلاء سبيل امل شعبان مقابل كفالة مالية

أعلن الفريق القانوني للدفاع عن السيدة امل شعبان، ان قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم، قرر إخلاء سبيل السيدة امل شعبان مقابل كفالة مالية التي كانت النيابة العامة المالية قد أوقفتها بشبهة تقاضي رشاوى مالية مقابل معادلة شهادات لطلاب عراقيين.



وأشار الفريق في بيان الى أن إخلاء سبيل شعبان جاء بعد اجراء مقابلة قانونية مع المدعى عليه الأساسي في الملف وبعد الاستماع الى افادات كافة المدعى عليهم والشهود.



ولفت الى أنه يتابع الخطوات القانونية للملف حاليا بانتظار قرار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، على امل الانتهاء من كافة الاجراءات وصدور قرار بمنع المحاكمة عنها او اعلان براءتها امام المحكمة المختصة.



وقال إنه سيكون له وقفة تتناول بالتفاصيل كل ما رافق هذا الملف من شوائب وثغرات وتجني وافتراءات طالت كرامة ومناقبية موكلتنا واساءت الى شخصها ونحن على ثقة ان القضاء سينصفها بعدالته.