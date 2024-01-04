الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برامج ليلة رأس السنة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جمعية أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت: كفانا ظلماً ومماطلة... ونعول على القضاء الوطني بالتحرك سريعاً

أخبار لبنان
2024-01-04 | 10:41
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جمعية أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت: كفانا ظلماً ومماطلة... ونعول على القضاء الوطني بالتحرك سريعاً
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
جمعية أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت: كفانا ظلماً ومماطلة... ونعول على القضاء الوطني بالتحرك سريعاً

جمعية أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت: قضية المرفأ يجب أن تبصر النور وأن يُفك أسرها وقيدها

شددت جمعية أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت على أن قضية المرفأ يجب أن تبصر النور وأن يُفك أسرها وقيدها وترفع أيادي السياسين عنها، قائلة: "نحن نؤمن بأن العدالة ومهما طالت آتية لا محال".

وقالت: "عام يدبر وعام يقبل ونحن ما زلنا نقاتل ونحارب الفساد والفاسدين وكل من حاول ولا يزال يحاول طمس الحقيقة في دهاليز السياسة"، سائلة: "إلى متى سيبقى الفساد واللامبالاة من شيمكم؟ ألا تخجلون من أنفسكم؟".

وأضافت: "بالله عليكم، أنظروا إلى أعيننا لعلكم تعرفون حجم الحزن الذي كنتم انتم سببه. نحن نبكي على ضحيانا وأحبائنا وأنتم خائفون على مناصبكم وصفقاتكم المشبوهة. ككل عام ومنذ اربع سنوات على التوالي ونحن نتمنى ان تولد الرحمه في قلوبكم وضمائركم علنا نبلسم جراحنا وتستكين أرواح شهدائنا المتعبة".

وطالبت جمعية أهالي ضحايا إنفجار المرفأ القاضي حبيب رزق الله بالمباشرة بالتحقيق بالدعوى الموجودة أمامه وبأقصى سرعة ممكنة لأنه ليس لديه أي حجة قانونيه تمنعه من ذلك.

وقالت: "نعول على القضاء الوطني بالتحرك سريعاً لأن آمالنا ما زالت للأسف معلقة بأعناق بعض القضاة النزيهين الذين لم يبدلوا مواقفهم ولم يصغوا لأحد ولم يبيعوا قضية وطن برمته ولم تؤثر عليهم الضغوطات السياسية أو المادية ولا الوعود الكاذبة. ونكرر تأكيدنا على إجراء التحقيق الوطني لأن التجربة خير برهان، فنحن شاهدنا بأم العين ماذا حصل في قضية الشهيد رفيق الحريري عندما صرفنا وخسرنا المليارات من أجل هذه القضية ولم نصل الى النتيجة المرجوة. فنحن أكيدين بأن التحقيق الداخلي والوطني سيجدي نفعاً أكثر من التحقيق الدولي".

وأضافت: "كفانا ظلماً ومماطلة، كفانا قهراً وعذاباً. هل القانون والعدل يقول ان تتركوا قضية المرفأ تئن في ظلمات قصر العدل؟ من المعيب والشنيع أن تصل أفعالكم الى هذا الحجم والاستخفاف والاستهتار والاستهزاء بجريمة هزت العالم وحركت ضمائر الشعوب بأسرها ولم تحركوا ساكنا".

أخبار لبنان

أهالي

ضحايا

إنفجار

مرفأ بيروت

LBCI التالي
مقتل العاروري... مرحلة جديدة من الصراع بين الحزب وإسرائيل (اللواء)
مسؤول أميركي: لا رغبة واضحة لدى حزب الله في خوض حرب مع إسرائيل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-11-04

جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت: ما زلنا نطالب بحقنا بمعرفة الحقيقة ومازلنا نطالب بعدم المتاجرة بقضيتنا

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-02

عدد الضحايا في إنفجار الضاحية 6 جميعهم من الفلسطينيين (مسؤولين في القسام ومرافقين) بالإضافة إلى 11 جريحًا

LBCI
امن وقضاء
2023-12-04

وقفتان لأهالي ضحايا الانفجار في مطالبة مستمرة لتحقيق العدالة

LBCI
امن وقضاء
2023-11-23

​ وقفة رمزية لأهالي ضحايا المرفأ أمام قصر العدل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

ملف الكوستا برافا بين أروقة مجلس النواب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

الإثنين موعد العودة إلى المدارس!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

القراءة الاسرائيلية لِما بعد اغتيال العاروري وكلام نصرالله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

استهداف العاروري في الضاحية... خرق إستخباراتي عانى منه لبنان فما هي طبيعته؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

استهداف العاروري في الضاحية... خرق إستخباراتي عانى منه لبنان فما هي طبيعته؟

LBCI
أخبار دولية
12:26

الأسطول الأميركي: انفجار قارب حوثي مسير في البحر الأحمر ولا خسائر بشرية

LBCI
منوعات
2024-01-02

بعد تحديد الأطباء معدل بقائه على قيد الحياة... تجربة علمية تنقذه: إليكم التفاصيل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-26

في يومها العالمي... شجرة الزيتون في لبنان رمز تاريخي ثقافي ذو منافع عديدة!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

ملف الكوستا برافا بين أروقة مجلس النواب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

الإثنين موعد العودة إلى المدارس!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

ما هي الظروف التي أدت إلى ولادة اتفاق أوسلو؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

القراءة الاسرائيلية لِما بعد اغتيال العاروري وكلام نصرالله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

استهداف العاروري في الضاحية... خرق إستخباراتي عانى منه لبنان فما هي طبيعته؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

حدث أمني كبير شهدته الساحة العراقية... وهذا ما قاله مدير معهد السياسات العامة في الجامعة الأميركية في بيروت للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

المواجهات تتسع والعراق ساحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

ساحة الجنوب اللبناني في عين العاصفة... فما جديدها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

التحقيقات في اغتيال العاروري مستمرة وحديث عن دور لمسيرات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
04:43

العربية: مقتل "أبو تقوى السعيدي" آمر اللواء 12 بحركة النجباء وعلي أبو سجاد مسؤول الدعم اللوجستي في الغارة في بغداد

LBCI
أمن وقضاء
11:05

قضية أمل شعبان تابع... هذا ما كشفته معلومات للـLBCI

LBCI
اخبار البرامج
15:38

هل تذكرون سوزان التي عثروا عليها عندما كانت رضيعة بمكب النفايات؟... والدها البيولوجي ظهر ولكن النتيجة كانت غير متوقعة!

LBCI
خبر عاجل
05:02

الجزيرة: مقتل معاون قائد عمليات حزام بغداد في الحشد الشعبي طالب السعيدي في الغارة ببغداد اضافة الى مقتل القياديين بحركة النجباء أبو تقوى السعيدي وعلي أبو سجاد

LBCI
فنّ
05:33

نادين الراسي بعد نشر صورتها مع مارسلينو ابي نادر: هذا ليس ابني!

LBCI
أخبار لبنان
04:17

صورة لصاروخ لم ينفجر في عملية اغتيال العاروري

LBCI
منوعات
16:57

عثرا على حقيبة قديمة في عليّة منزلهما... مشهد يشبه أفلام الرعب: ما وجداه بداخلها مريب! (فيديو)

LBCI
فنّ
05:21

لأجل فادي إبراهيم... إليسا تناشد الجمهور: أرجوكم نوقف حدّو

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More