الكويت تدعو مواطنيها في لبنان لتوخي الحذر أو المغادرة الطوعية

دعت وزارة الخارجية الكويتية مواطنيها المتواجدين في لبنان، توخي الحيطة والحذر أو المغادرة الطوعية، تفادياً لأي تصعيد عسكري في المنطقة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وتداعياته.



وحثّت "الخارجية" المواطنين في بيان ،على الالتزام بتعليمات وتوجيهات السلطات اللبنانية في حال حدوث أي طارئ.



كما دعت إلى التواصل مع سفارة دولة الكويت في بيروت، في حال طلب المساعدة على الرقم التالي: 0096171171441