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تجمع اهالي شهداء وجرحى إنفجار المرفأ: سنفرض توقيع قانون مساواة جرحانا بجرحى الجيش
أخبار لبنان
2024-01-04 | 12:59
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تجمع اهالي شهداء وجرحى إنفجار المرفأ: سنفرض توقيع قانون مساواة جرحانا بجرحى الجيش
أعلن رئيس تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت إبراهيم حطيط أنه مع أول جلسة تشريعية ستعقد في أي وقت من الأوقات، سيتظاهر التجمع أمام المجلس النيابي كما سبق وتظاهر، وأنه "سيدخل حرم المجلس ولو بقوة"، لفرض توقيع قانون مساواة الجرحى بجرحى الجيش، قائلا: "كما قلت لكم سابقا أكرر اليوم تستطيعون ايقافنا عن دخول المجلس فقط بقتلنا وقد أعذر من أنذر".
وقال حطيط في خلال وقفة التجمع الشهرية في الرابع من كل شهر أمام بوابة الشهداء رقم (3) لمرفأ بيروت: "41 شهرا من العذاب والقهر والدموع والأحزان مرت على اهالي شهداء المرفأ وضحاياه سلبتم خلالها الأفراح والأعياد من بيوتنا مع أرواح شهدائنا وضحايانا، فمنذ اليوم الأول بل والساعات الأولى بدأ الإستغلال والإستثمار السياسي لمأساتنا. تمترستم وتقاذفتم الإتهامات والمسؤوليات قبل أن ينكشف دخان وغبار الواقعة التي فجعتنا بفلذات اكبادنا".
وأضاف: "نعم يومها خدعنا ونعترف بذلك، حيث كان مطلبنا مساواة جرحى الإنفجار أيضا بجرحى الجيش حيث اننا نعتبرهم شهداء احياء ونعيش آلامهم ومعاناتهم لحظة بلحظة إلا أنهم ألهونا بتسوية الأوراق الرسمية والقانونية لأهالي شهدائنا وتخلى الكثيرون عن متابعة أمور الجرحى وبقينا نطالب ونطالب وحدنا منذ سنتين في كل وقفة من وقفاتنا بهذا القانون، ونحن نشاهد آلام الجرحى ومعاناتهم واهلهم ونفقد العديد منهم حيث قضوا جراء مضاعفات إصاباتهم وما من يسمع".
وتابع: "إجتمعنا بكتل ونواب من أطراف عدة وقدمنا لهم مجددا إقتراح قانون بذلك وما كنا نسمع غير الكلام المعسول المتضامن منهم جميعا كجلبة بلا طحين ووعدنا بإقراره في أول جلسة تشريعية ولم يحصل ذلك تحت حجة الخلافات حول التشريع، حيث كانوا يمررون ما يسمى بتشريع الضرورة فقط، وأي ضرورة يا قوم اكبر من ضرورة جرحى قد يفقدون حياتهم بسبب عدم إتمام علاجاتهم و إجراء عملياتهم ومنهم من هو مهدد بفقدان كامل البصر كالجريحة مريم حجازي التي فقدت عينها وهي بحاجة لعملية عاجلة جدا إن لم تجريها ستفقد كامل بصرها وآخرون مازالوا بحاجة لعمليات أو "بروتيز" ومنهم من تفاقمت إصابته من إعاقة جزئية لإعاقة مستديمة مدى الحياة كالجريح علي قانصوه، فيما لا تزال الجريحة لارا الحايك بين الحياة والموت وليليان شعيتو تصارع للعودة الى حياتها الطبيعية وغيرهم الكثير الكثير الذين يعانون من تشوهات وفقدان أعضاء من جسدهم، في ظل غياب تام للمسؤولين منذ الأشهر الأولى للانفجار المشؤوم".
ووجه حطيط دعوة الى "جميع المحامين المستقلين للتواصل معنا كتجمع اهالي شهداء وجرحى ومتضررين لتشكيل نواة مكتب قانوني متطوع لمساعدتنا في الوصول الى الحقيقة والعدالة والمحاسبة، لاسيما انه لا ثقة لنا بمكتب الإدعاء الحالي الذي قاطعنا منذ أكثر من سنتين بناء على موقفنا من القاضي طارق البيطار".
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