بوريل في لبنان

أعلن الاتحاد الأوروبيّ أنّ مسؤول السياسة الخارجية، في الإتحاد الأوروبيّ، جوزيب بوريل، سيزور لبنان، في الفترة من الخامس إلى السابع

من كانون الثاني، لمناقشة الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية وأهمية تجنب التصعيد الإقليميّ.



وأكّد الاتحاد، في بيان، أنّ بوريل سيعيد التأكيد على ضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية مع زعماء المنطقة.