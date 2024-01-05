توقيع اتفاقية لتسليم 33 ألف طنّ مازوت إلى وزارة الاتصالات

وقّعت وزارتا الإتصالات والطاقة على اتفاقية تقضي باستلام الأولى 33 ألف طنّ من المازوت وذلك بموجب إتفاقية تزويد لبنان بالنفط العراقيّ، وفق ما علمت صحيفة "نداء الوطن".



وبموجب تلك الإتفاقية أيضًا، ستحصل وزارة الإتصالات على حصّتها من المازوت لفترة عام كامل وستردّ كل الدين المترتّب عليها لمنشآت النفط.