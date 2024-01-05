الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
22
o
الجنوب
19
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
22
o
الجنوب
19
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ميقاتي زار كاثوليكوس الكنيسة الأرمنية الرسولية لبيت كيليكيا... وهذا ما بحثاه
أخبار لبنان
2024-01-05 | 03:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ميقاتي زار كاثوليكوس الكنيسة الأرمنية الرسولية لبيت كيليكيا... وهذا ما بحثاه
ميقاتي زار كاثوليكوس الكنيسة الأرمنية الرسولية لبيت كيليكيا... وهذا ما بحثاه
زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كاثوليكوس الكنيسة الأرمنية الرسولية لبيت كيليكيا آرام الأول صباح اليوم في مقر كاثوليكوسية الأرمن الأرثوذكس في أنطلياس، وهنأه بمناسبة عيد الميلاد المجيد لدى الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية.
وتم خلال اللقاء بحث الوضع في لبنان والتشديد على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وعلى الوحدة الداخلية في مواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة.
أخبار لبنان
كاثوليكوس
الكنيسة
الأرمنية
الرسولية
كيليكيا...
بحثاه
التالي
أمن الدولة في زحلة تضبط مخدرات في خيمة نازح
إخماد حريق داخل مطعم في الصرفند
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-12-21
إجتماع بين ميقاتي وسليم والمرتضى... وهذا ما في التفاصيل
أخبار لبنان
2023-12-21
إجتماع بين ميقاتي وسليم والمرتضى... وهذا ما في التفاصيل
0
رياضة
2023-12-16
توم لوكيير قائد فريق لوتون تاون يتعرض لسكتة قلبية خلال المباراة التي جمعته بنادي بورنموث... وهذا وضعه الصحي! (فيديو)
رياضة
2023-12-16
توم لوكيير قائد فريق لوتون تاون يتعرض لسكتة قلبية خلال المباراة التي جمعته بنادي بورنموث... وهذا وضعه الصحي! (فيديو)
0
آخر الأخبار
2023-12-13
ميقاتي: نُجدّد المطالبة بوقف العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان والذي أدّى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى والى خسائر مباشرة وغير مباشرة تركت انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني
آخر الأخبار
2023-12-13
ميقاتي: نُجدّد المطالبة بوقف العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان والذي أدّى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى والى خسائر مباشرة وغير مباشرة تركت انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني
0
أخبار لبنان
2023-12-05
ميقاتي استقبل السفير السعودي... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
2023-12-05
ميقاتي استقبل السفير السعودي... وهذا ما جرى بحثه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:46
هوكشتاين في إسرائيل وهذه آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
07:46
هوكشتاين في إسرائيل وهذه آخر المستجدات
0
أخبار لبنان
07:37
نصار بحث مع وفد من المجلس التنفيذي للمجلس الوطني لإنماء السياحة في آلية تطوير وتحديث السياحة في لبنان
أخبار لبنان
07:37
نصار بحث مع وفد من المجلس التنفيذي للمجلس الوطني لإنماء السياحة في آلية تطوير وتحديث السياحة في لبنان
0
أخبار لبنان
07:18
معلومات الـLBCI: انقطاع الانترنت في منطقة الحازمية... لا خلفية أمنية خلفه
أخبار لبنان
07:18
معلومات الـLBCI: انقطاع الانترنت في منطقة الحازمية... لا خلفية أمنية خلفه
0
أخبار لبنان
07:16
منصوري: العلاقة ما بين دولة الإمارات والمصرف المركزي والمصارف التجارية في لبنان لا تزال كما هي
أخبار لبنان
07:16
منصوري: العلاقة ما بين دولة الإمارات والمصرف المركزي والمصارف التجارية في لبنان لا تزال كما هي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-01-03
ابنة الـ10 سنوات تقاضي والدها وتطالبه بتعويضات... خطأ كلّف العائلة الكثير من الألم والمال وهذه قصتهم!
منوعات
2024-01-03
ابنة الـ10 سنوات تقاضي والدها وتطالبه بتعويضات... خطأ كلّف العائلة الكثير من الألم والمال وهذه قصتهم!
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-23
آلاف النازحين يواجهون البرد والصقيع من دون تدفئة... فهل من يتحرك؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-23
آلاف النازحين يواجهون البرد والصقيع من دون تدفئة... فهل من يتحرك؟
0
أخبار لبنان
10:21
جنبلاط: هذه هي حقيقة الموقف الأميركي الإسرائيلي تجاه غزة وشعب فلسطين
أخبار لبنان
10:21
جنبلاط: هذه هي حقيقة الموقف الأميركي الإسرائيلي تجاه غزة وشعب فلسطين
0
فنّ
2023-11-30
هل تزوّجت ياسمين صبري سرّاً من رجل أعمال ثري؟
فنّ
2023-11-30
هل تزوّجت ياسمين صبري سرّاً من رجل أعمال ثري؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:46
هوكشتاين في إسرائيل وهذه آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
07:46
هوكشتاين في إسرائيل وهذه آخر المستجدات
0
تقارير نشرة الاخبار
07:05
هدوء حذر يسبق كلمة السيد نصرالله على الجبهة الجنوبية...
تقارير نشرة الاخبار
07:05
هدوء حذر يسبق كلمة السيد نصرالله على الجبهة الجنوبية...
0
أخبار دولية
06:38
رئيسي: الإرهاب في المنطقة هو من صناعة أميركا
أخبار دولية
06:38
رئيسي: الإرهاب في المنطقة هو من صناعة أميركا
0
أخبار لبنان
02:13
بوريل في لبنان
أخبار لبنان
02:13
بوريل في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
لبنان يتحضر لخوض بطولة كأس آسيا لكرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
14:14
لبنان يتحضر لخوض بطولة كأس آسيا لكرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
ملف الكوستا برافا بين أروقة مجلس النواب
تقارير نشرة الاخبار
14:11
ملف الكوستا برافا بين أروقة مجلس النواب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
الإثنين موعد العودة إلى المدارس!
تقارير نشرة الاخبار
14:03
الإثنين موعد العودة إلى المدارس!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
ما هي الظروف التي أدت إلى ولادة اتفاق أوسلو؟
تقارير نشرة الاخبار
13:58
ما هي الظروف التي أدت إلى ولادة اتفاق أوسلو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
القراءة الاسرائيلية لِما بعد اغتيال العاروري وكلام نصرالله
تقارير نشرة الاخبار
13:47
القراءة الاسرائيلية لِما بعد اغتيال العاروري وكلام نصرالله
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
11:05
قضية أمل شعبان تابع... هذا ما كشفته معلومات للـLBCI
أمن وقضاء
11:05
قضية أمل شعبان تابع... هذا ما كشفته معلومات للـLBCI
2
خبر عاجل
15:50
المدارس الكاثوليكية أعلنت تعليق الإضراب والمدارس ستفتح أبوابها الإثنين
خبر عاجل
15:50
المدارس الكاثوليكية أعلنت تعليق الإضراب والمدارس ستفتح أبوابها الإثنين
3
منوعات
15:30
بعد 6 أشهر من المواعدة...اكتشفت أنها وحبيبها أقرباء وهذا ما قررته!
منوعات
15:30
بعد 6 أشهر من المواعدة...اكتشفت أنها وحبيبها أقرباء وهذا ما قررته!
4
أخبار لبنان
10:56
قرار بإخلاء سبيل امل شعبان مقابل كفالة مالية
أخبار لبنان
10:56
قرار بإخلاء سبيل امل شعبان مقابل كفالة مالية
5
منوعات
14:30
تزوج من شابة بعمر ابنه...ولهذا السبب يكره الابن زوجة والده!
منوعات
14:30
تزوج من شابة بعمر ابنه...ولهذا السبب يكره الابن زوجة والده!
6
اقتصاد
02:08
إرتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:08
إرتفاع في أسعار المحروقات
7
أخبار لبنان
06:25
رفع بدل النقل: 450 ألف ليرة عن كل يوم عمل
أخبار لبنان
06:25
رفع بدل النقل: 450 ألف ليرة عن كل يوم عمل
8
أخبار دولية
15:11
وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف عن مرحلة جديدة في حرب غزة
أخبار دولية
15:11
وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف عن مرحلة جديدة في حرب غزة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More