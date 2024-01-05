ميقاتي زار كاثوليكوس الكنيسة الأرمنية الرسولية لبيت كيليكيا... وهذا ما بحثاه

ميقاتي زار كاثوليكوس الكنيسة الأرمنية الرسولية لبيت كيليكيا... وهذا ما بحثاه

زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كاثوليكوس الكنيسة الأرمنية الرسولية لبيت كيليكيا آرام الأول صباح اليوم في مقر كاثوليكوسية الأرمن الأرثوذكس في أنطلياس، وهنأه بمناسبة عيد الميلاد المجيد لدى الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية.



وتم خلال اللقاء بحث الوضع في لبنان والتشديد على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وعلى الوحدة الداخلية في مواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة.

