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بو حبيب أوعز إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى عقب إعتداء إسرائيل على الضاحية

أخبار لبنان
2024-01-05 | 04:17
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بو حبيب أوعز إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى عقب إعتداء إسرائيل على الضاحية
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بو حبيب أوعز إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى عقب إعتداء إسرائيل على الضاحية

بو حبيب أوعز إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى عقب إعتداء إسرائيل على الضاحية

بناءً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، أوعز وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى بتاريخ ٤ كانون الثاني ٢٠٢٤ أمام مجلس الأمن الدولي عقب إعتداء إسرائيل على منطقة سكنية في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وبحسب نص الشكوى المرفوعة، فإن هذا الإعتداء يمثل الفصل الأكثر خطورة في مسلسل الإعتداءات حيث شكل تصعيدًا هو الأول من نوعه منذ العام 2006، كونه قد طال هذه المرة منطقة سكنية شديدة الإكتظاظ في ضاحية العاصمة بيروت، وانتهاكًا إسرائيليًا سافرًا  لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ومواطنيه وحركة الطيران المدني، وهو أمر يدعو للقلق لأنه قد يؤدي إلى توسع رقعة الصراع وزعزعة الأمن والسلم الإقليميين.

وقد طلب لبنان مجددًا من مجلس الأمن الدولي إدانة هذا الإعتداء، والضغط على إسرائيل لوقف التصعيد، وإلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لوقف الإعتداءات الإسرائيلية على أراضيه وشعبه، وذلك للحؤول دون تفاقم الصراع وإقحام المنطقة بأسرها في حرب شاملة ومدمرة سيصعب إحتواؤها.
  

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