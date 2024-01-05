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العبسي يعرض مع ماغرو الاوضاع العامة

أخبار لبنان
2024-01-05 | 04:41
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العبسي يعرض مع ماغرو الاوضاع العامة
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العبسي يعرض مع ماغرو الاوضاع العامة

استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو ومدير البروتوكول في السفارة زاهر ابي راشد، في المقر البطريركيّ، في الربوة.

ورأى ماغرو أنّ الملفات الداخلية معقدة خصوصًا، أنّ رغبة الأطراف في ايجاد الحلول غير مكتملة بعد.

ثم التقى العبسي بسفير لبنان لدى سلطنة عمان ألبير سماحة واطلع منه على أوضاع اللبنانيبن، في السلطنة.

وكان العبسي قد استقبل رئيس الجمعية العالمية للروم الملكيين الكاثوليك البروفسور يوسف بخاش واطلع منه على التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الاغتراب للملكيين الكاثوليك حول، المقرر عقده مبدئيًا، في حزيران المقبل، ضمن نشاطات السنة اليوبيلية الـ ٣٠٠ للشراكة مع الكرسيّ الرسوليّ.

كذلك، استقبل مفتش عام قوى الامن الداخليّ العميد فادي صليبا واطلع منه على الأوضاع العامة في البلاد في ظل الوضع الاقليميّ السائد وتداعياته على لبنان.

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