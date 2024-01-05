مخزومي يتقدم إلى مجلس النواب باقتراح قانون إعلان حال الطوارىء البيئية

تقدمت إلى مجلس النواب بمشروع قانون إعـلان حـالـة الـطوارىء الـبیئیة لمناقشته وإقراره، وذلك بهدف تسريع تـأطـیر الـعمل الـذي تـقوم بـه كـل الأطـراف مـن جـرّاء الـكوارث الـتي تحـدث نـتیجة عـوامـل طـبیعیة أو تـكنولـوجـیة أو بـفعل الإنـسان أو نـتیجة توفر أي من ھـذه الـعوامـل.
ھـذا… pic.twitter.com/x5UlI6c7Ek
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) January 5, 2024
تقدمت إلى مجلس النواب بمشروع قانون إعـلان حـالـة الـطوارىء الـبیئیة لمناقشته وإقراره، وذلك بهدف تسريع تـأطـیر الـعمل الـذي تـقوم بـه كـل الأطـراف مـن جـرّاء الـكوارث الـتي تحـدث نـتیجة عـوامـل طـبیعیة أو تـكنولـوجـیة أو بـفعل الإنـسان أو نـتیجة توفر أي من ھـذه الـعوامـل.
ھـذا… pic.twitter.com/x5UlI6c7Ek