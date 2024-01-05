مخزومي يتقدم إلى مجلس النواب باقتراح قانون إعلان حال الطوارىء البيئية

تقدمت إلى مجلس النواب بمشروع قانون إعـلان حـالـة الـطوارىء الـبیئیة لمناقشته وإقراره، وذلك بهدف تسريع تـأطـیر الـعمل الـذي تـقوم بـه كـل الأطـراف مـن جـرّاء الـكوارث الـتي تحـدث نـتیجة عـوامـل طـبیعیة أو تـكنولـوجـیة أو بـفعل الإنـسان أو نـتیجة توفر أي من ھـذه الـعوامـل.



ھـذا… pic.twitter.com/x5UlI6c7Ek — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) January 5, 2024

تقدم النائب فؤاد مخزومي إلى مجلس النواب بمشروع قانون إعلان حالة الطوارىء البیئیة لمناقشته وإقراره، وذلك بهدف تسريع تأطـیر العمل الذي تقوم به كل الأطراف مـن جراء الكوارث التي تحدث نتیجة عوامل طبیعیة أو تكنولوجیة أو بفعل الإنسان أو نتیجة توفر أي من ھذه العوامل.ويمكن ھذا القانون الحكومة من إقرار الإخلاءات وحظر التجول الشامـل أو الجزئي، كما یضمن إستمراریة المرفق العام وتقدیم الخدمات الأساسیة، ویستثني الحالات الصحیة والمستعجلة، ویسمح بفرض عقوبات على الذین لا یمتثلون للتدابیر والإجراءات المعلن عنھا من قبل السلطات المعنیة.