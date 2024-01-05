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حمية: التكامل بين جميع المعنيين لعدم تشكل السيول والفيضانات أمر ضروري

أخبار لبنان
2024-01-05 | 05:45
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حمية: التكامل بين جميع المعنيين لعدم تشكل السيول والفيضانات أمر ضروري
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حمية: التكامل بين جميع المعنيين لعدم تشكل السيول والفيضانات أمر ضروري

حمية: التكامل بين جميع المعنيين لعدم تشكل السيول والفيضانات أمر ضروري

كتب وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية على منصة "إكس": "التكامل بين جميع المعنيين من وزارات وجهات ومواطنين لعدم تشكل السيول والفيضانات على الأوتوسترادات والطرقات الداخلية أو الرئيسية أمر ضروري، كون وزارة الأشغال العامة والنقل تنحصر مسؤولياتها في تعزيل وتنظيف مجاري مياه الأمطار على الأوتوسترادات والطرقات الرئيسية التالية:
- الأوتوستراد الممتد من شمال نهر بيروت باتجاه جونية، الكازينو، فطرابلس وصولًا إلى دوار أبو علي.
- دوار أبو علي (طرابلس) وصولًا إلى الحدود السورية.
- طريق شكا، الكورة، بشري، زغرتا وصولًا إلى طرابلس.
- ساحة شتورا إلى بعلبك وصولًا إلى الحدود السورية.
- محول الحازمية، شتورا، المصنع، راشيا وصولًا إلى مرج الزهور.
- طريق المطار، مثلث خلدة، الشويفات، بولفار كميل شمعون باتجاه محطة الرحاب إلى السان سيمون، وصولًا إلى مثلث خلدة.
- نهر الغدير(من جسر كفرشيما باتجاه المطار).
- أوتوستراد خلدة، الأولي، صور وصولًا إلى الناقورة.
- محول الزهراني فالنبطية، مرجعيون وصولًا إلى مرج الزهور.

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