وزارة الخارجية الألمانية عن الجنوب اللبنانيّ: خطر التصعيد حقيقيّ للغاية

تراقب الحكومة الألمانية الوضع على الحدود، بين إسرائيل ولبنان، في الوقت الذي تستعد فيه وزيرة الخارجية للسفر إلى الشرق الأوسط، لإجراء محادثات، وفق ما أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية.



وشدّد المتحدث على أنّ خطر التصعيد حقيقيّ للغاية.



وتغادر وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك يوم الأحد متوجهة إلى إسرائيل، للقاء نظيرها الجديد يسرائيل كاتس والرئيس الإسرائيليّ إسحق

هرتسوج، حسب المتحدث.



ومن المقرر أيضًا أن تجري محادثات، في الأراضي الفلسطينية.