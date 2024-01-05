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رفع بدل النقل: 450 ألف ليرة عن كل يوم عمل
أخبار لبنان
2024-01-05 | 06:25
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رفع بدل النقل: 450 ألف ليرة عن كل يوم عمل
رفع بدل النقل: 450 ألف ليرة عن كل يوم عمل
أصدرت الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير والإتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر بيانًا مشتركًا أعلنا فيه توصلهما الى إتفاق تم خلال لقاء جمع شقير والأسمر مساء أمس في ما خص الأجور وبدل النقل.
وقضى الإتفاق على رفع بدل النقل من 250 ألف ليرة إلى 450 ألف ليرة عن كل يوم عمل أسوةً بالقطاع العام، والبحث في موضوع الأجور في فترة لاحقة.
وأوضح البيان أن البحث في موضوع الأجور في فترة لاحقة يأتي على خلفية التداعيات الإقتصادية السلبية والخسائر التي تكبدتها المؤسسات نتيجة حرب غزة والأحداث في جنوب لبنان وعدم قدرتها على تحمل أي أعباء إضافية، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع سيتم مناقشته في وقت لاحق بعد إستتباب الأوضاع وعودة النشاط الإقتصادي إلى وضعه الطبيعي السابق لحرب غزة.
وأعلن الطرفان إستمرار التواصل والتشاور لمواكبة الأوضاع واتخاذ المواقف المناسبة لتدعيم الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية.
واتفقا على وضع وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم في جو الإتفاق ليأخذ الموضوع مساره القانوني.
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