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معلومات الـLBCI: انقطاع الانترنت في منطقة الحازمية... لا خلفية أمنية خلفه
أخبار لبنان
2024-01-05 | 07:18
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معلومات الـLBCI: انقطاع الانترنت في منطقة الحازمية... لا خلفية أمنية خلفه
واصلَت شِعبةُ المعلومات عملَها التقنيّ المرتبط بالكشفِ عن اسبابِ إنقطاعِ الانترنت في منطقةِ الحازمية.
وخلال التحقيقات، تبيّن انّه تمّ قطعُ اجزاءَ من الكابلاتِ في سنترال اوجيرو في الحازمية بعد فصلِها عن المحولات.
وقُسّمت الكابلات إلى قِطعٍ لا يتعدى طولُ الواحدة المتر.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها الـ LBCI، فإن المعطياتِ لا تشيرُ حتى الساعة الى خلفيةٍ أمنية لهذا العمل التخريبيّ.
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الـLBCI:
انقطاع
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أمنية
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