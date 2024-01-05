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منصوري: العلاقة ما بين دولة الإمارات والمصرف المركزي والمصارف التجارية في لبنان لا تزال كما هي

منصوري: العلاقة ما بين دولة الإمارات والمصرف المركزي والمصارف التجارية في لبنان لا تزال كما هي

بعد تواصله مع المعنيين المباشرين في دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري في بيان أن "العلاقة المصرفية ما بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمصرف المركزي والمصارف التجارية في لبنان لا تزال كما هي من دون تغيير أو تعديل."



وأوضح البيان أن "الأخبار المتداولة غير صحيحة وغير صادرة عن إدارة أي مصرف إماراتي".