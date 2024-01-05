نصار بحث مع وفد من المجلس التنفيذي للمجلس الوطني لإنماء السياحة في آلية تطوير وتحديث السياحة في لبنان

إستقبل وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال المهندس وليد نصار وفدًا من المجلس التنفيذي للمجلس الوطني لإنماء السياحة في لبنان، في حضور إستشاريين قانونيين وممثل عن شركة "طيران الشرق الأوسط ".وبحث المجتمعون في آلية تطوير وتحديث السياحة في لبنان وإقامة روزنامة سياحية لأماكن السياحة الدينية بهدف تنظيم السياحة وتوجيه الزائر وتحسين تجربته.كما تم البحث في استكمال إجراءات تأهيل مركز المجلس في مبنى وزارة السياحة والتحضيرات لافتتاحه بحضور نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الوزيرة ليلى الصلح حمادة التي ساهمت في مبادرة كريمة بتأهيل المركز.