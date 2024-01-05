بري بحث مع وفد "اللقاء الديموقراطي" في تعليق قرار وقف العمل بجمع النفايات... شهيب: اجتماع الاثنين لوضع خطة مرحلية وطويلة الأمد

بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مع وفد من كتلة "اللقاء الديموقراطي"، قرار إتحاد بلديات الضاحية في وقف العمل بقرار مجلس الوزراء بجمع النفايات الصلبة المنزلية من أقضية عالية والشوف وبعبدا وقسم كبير من بيروت.



وأكد النائب أكرم شهيب بعد اللقاء، أن هناك صعوبات كبيرة في مجال قدرة البلديات على بدائل، لافتا الى أن الوفد تمنى على الرئيس بري تعليق القرار ريثما يصار الى لقاء جامع. وقال: "قد يكون نهار الإثنين في مكتب معالي وزير البيئة مع المعنيين لوضع خطة مرحلية وثابتة طويلة الأمد مع وزيرالبيئة ووزارة البيئة وكالعادة لبى دولة الرئيس التمني".



وأضاف: "نأمل أن نلتقي نهار الاثنين ونتابع الموضوع حتى لا تغرق البلد في نفايات في ظرف هو الاصعب كما قلت فيما يجري طبعا بالوضع الداخلي اللبناني السياسي والإقتصادي والإجتماعي والإعتداءات الغاشمة على الجنوب اللبناني".



هذا وإستقبل رئيس المجلس سليمان جان عبيد.



على صعيد آخر، أجرى الرئيس بري إتصالا هاتفيا بقائد الجيش العماد جوزاف عون معزيا بوفاة والدته.



كما إتصل أيضا بكاثوليكوس بيت كيليكيا الكبير للأرمن الأرثوذكس آرام الأول كيشيشيان مهنئا بالميلاد المجيد.