ميقاتي تلقى اتصالا من نظيره القطري وعبّر عن خطورة محاولات جر لبنان إلى حرب إقليمية

تلقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، ناقشا خلاله الوضع في لبنان وآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.



وشدد ميقاتي، خلال الاتصال، على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورا لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي".



وعبّر عن "خطورة المحاولات الرامية إلى جر لبنان إلى حرب إقليمية"، مشددا على أن "اتساع رقعة العنف ودائرة النزاع في المنطقة، ستكون له عواقب وخيمة في حال تمددها، لا سيما على لبنان ودول الجوار".