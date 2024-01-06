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الرد الأوّلي على اغتيال العاروري... المقاومة الاسلامية تستهدف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية بـ62 صاروخًا
أخبار لبنان
2024-01-06 | 02:22
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الرد الأوّلي على اغتيال العاروري... المقاومة الاسلامية تستهدف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية بـ62 صاروخًا
أعلنت المقاومة الإسلامية، أن مجاهديها قاموا عند الساعة 08:10 من صباح يوم السبت 06-01-2024 وفي إطار الرد الأوّلي على جريمة اغتيال الشيخ صالح العاروري وإخوانه الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت، باستهداف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية بـ 62 صاروخًا من أنواع متعدّدة وأوقعت فيها إصابات مباشرة ومؤكّدة.
وأشارت المقاومة في بيان، الى أن قاعدة ميرون للمراقبة الجوية تقع على قمّة جبل الجرمق في شمال فلسطين المحتلة، وأنها أعلى قمّة جبل في فلسطين المحتلة، وأنها تُعتبر قاعدة ميرون مركزًا للإدارة والمراقبة والتحّكم الجوّي الوحيد في شمال اسرائيل ولا بديلًا رئيسيًا عنها.
ولفتت الى أنها واحدة من قاعدتين أساسيتين في كامل اسارئيل وهما: ميرون شمالًا، والثانية "متسبيه رامون" جنوبًا.
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