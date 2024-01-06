الرد الأوّلي على اغتيال ‏العاروري... المقاومة الاسلامية تستهدف قاعدة ميرون ‏للمراقبة الجوية بـ62 صاروخًا

أعلنت المقاومة الإسلامية، أن مجاهديها قاموا عند الساعة 08:10 من صباح يوم السبت ‌‏06-01-2024 وفي إطار الرد الأوّلي على جريمة اغتيال الشيخ صالح ‏العاروري وإخوانه الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت، باستهداف قاعدة ميرون ‏للمراقبة الجوية بـ 62 صاروخًا من أنواع متعدّدة وأوقعت فيها إصابات مباشرة ‏ومؤكّدة. ‏



وأشارت المقاومة في بيان، الى أن قاعدة ميرون للمراقبة الجوية تقع على قمّة جبل الجرمق في شمال فلسطين ‏المحتلة، وأنها أعلى قمّة جبل في فلسطين المحتلة، وأنها تُعتبر قاعدة ميرون مركزًا للإدارة ‏والمراقبة والتحّكم الجوّي الوحيد في شمال اسرائيل ولا بديلًا رئيسيًا عنها.



ولفتت الى أنها واحدة من قاعدتين أساسيتين في كامل اسارئيل وهما: ميرون شمالًا، ‏والثانية "متسبيه رامون" جنوبًا.‏