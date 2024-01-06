الراعي: قرار الحرب والسلم يعود حصرًا إلى الحكومة

أكّد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على أنه يجب التمسّك بالقرار 1701، وتجنيب لبنان واللبنانيّين بالحكمة وضبط النفس الدخول في حرب إسرائيل على غزّة.



وطالب الراعي في عظة قداس عيد الغطاس، بعدم توريط البلدات الحدوديّة ولبنان وشعبه في امتداد هذه الحرب. وقال: "نحن لا نريد أن يتحمّل لبنان وشعبه وزر أوطان وشعوب أُخرى".



وأضاف:" فها أهل بلدات الجنوب يعانون من وزر هذه الحرب قتلًا، وتدمير منازل وإتلاف بساتين وتهجيرًا".



وتابع: "نحن لا نكفّ عن المطالبة بكلّ إمكانيّتنا ولدى جميع الدول والمراجع الرسميّة بحقّ الشعب الفلسطينيّ بأن يرجع إلى أرضه، ويعيش في دولة خاصّة به"، لافتاً الى أنه معلوم أنّ هذه الوسيلة أجدى من الحرب والقتل والدمار والتهجير والتشتت على الطرقات والجوع والقهر والحرمان.



كما طالب البدء بإيجاد الحلول بالمفاوضات الديبلوماسيّة، مذكّرا بأنّ قرار الحرب والسلم يعود حصرًا إلى الحكومة بثلثي أعضائها وفقًا للدستور (المادّة 65) نظرًا لخطورة كلّ حرب في عواقبها الوخيمة.