ميقاتي استقبل بوريل: لبنان ملتزم بتطبيق القرار 1701 وأي تفجير واسع النطاق في جنوب لبنان سيقود المنطقة إلى إنفجارٍ شامل

بحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في التعاون القائم بين الحكومة اللبنانية والاتحاد الاوروبي في القضايا الاجتماعية والاقتصادية والاصلاحات الادارية.



وشدد ميقاتي في خلال اجتماعه ببوريل في دارته في بيروت، على "وجوب حل ملف النازحين السوريين عبر دعمهم في بلادهم لتشجيعهم على العودة".



وفي ملف العدوان الاسرائيلي على غزة وجنوب لبنان، قال: "نحن طلاب سلام لا دعاة حرب، ونتطلع الى تحقيق الاستقرار، ونقوم بالاتصالات اللازمة في هذا الصدد، لان اي تفجير واسع النطاق في جنوب لبنان سيقود المنطقة الى تفجير شامل".



كما أكد على التزام لبنان تطبيق القرار الدولي الرقم 1701 ، مشدداً على أن "التطبيق الكامل لهذا القرار يستوجب اولا وقف الانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية والانسحاب من الاراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها".



ودعا ميقاتي الى العمل لارساء حل شامل للقضية الفلسطينية عبر اعطاء الفلسطينيين حقوقهم العادلة.