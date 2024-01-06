بوريل: من الضروري تجنب التصعيد في الشرق الأوسط... وبو حبيب: الحل السياسي وحده الكفيل بوضع حد لعقود من حلقة العنف الطويلة

رأى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه من الضروري تجنب التصعيد في الشرق الأوسط وعدم جر لبنان إلى الحرب، معتبراً أن السلام وحده يؤمن الأمن في الشرق الأوسط وغزة جزء لا يتجزأ من القضية الفلسطينية الأوسع.



وشدد بوريل في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب على أن لا احد سيحقق انتصاراً من أي تصعيد اقليمي، مشيراً الى أنه موجود في لبنان للمساهمة في ايجاد حل للخروج من الازمة.



كما أكّد أنه لن يدخر جهدًا لجعل حل الدولتين واقعًا، لافتاً الى أنه سيزور السعودية غدًا لمناقشة الخطوات نحو السلام في المنطقة.



بدوره، أكدّ بو حبيب أن الحكومة اللبنانية تسعى إلى خفض التصعيد وأن الحل السياسي وحده الكفيل بوضع حد لعقود من حلقة العنف الطويلة.



وأشار بو حبيب الى أن الضغط الذي يعانيه لبنان نتيجة أزمة النزوح تجاوز كل الحدود، مشددا على أن إذا لم تجد هذه الأزمة أي حل فستشكل خطرًا على كيان لبنان ووجوده.

هذا وشدد على أهمية تعزيز الشراكة بين لبنان والإتحاد الأوروبي.