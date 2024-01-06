جنبلاط استقبل وفودًا في المختارة: نأمل أن تثمر الإتصالات تجنيب وطننا الحروب وتفادي نتائجها

أمل رئيس الحزب التقدميّ الاشتراكيّ النائب تيمور جنبلاط أن يكون العام الجديد خيرًا على اللبنانيين وأن يشهد انفراجات سياسية واجتماعية واقتصادية.

كما أمل إيجاد سبل التفاهم المشتركة إزاء القضايا العالقة وعلى رأس أولوياتها رئاسة الجمهورية وإتمام عقد المؤسسات، وفي مقدمتها المجلس العسكريّ، للحفاظ على دور الجيش وهيبته.

وأبدى جنبلاط، في تصريح على هامش استقبالاته، في قصر المختارة، تضامنه الكامل مع أبناء الجنوب، حيال المخاوف المتعاظمة، جرّاء التهديدات الاسرائيلية واعتداءاتها المتكررة، التي تهدد أمن منطقتهم وتعتدي على سيادة لبنان وتستهدف الآمنين.

وتقدّم من عائلات الشهداء بالتعزية الخالصة.

وعرض جنبلاط مع وفود شعبية واجتماعية وتربوية وأهلية استقبلها قضايا ملحّة، في ضوء المرحلة الراهنة، ومن ابرزها:

وفد من بلدة بتاتر ضم المجلسين البلدي والاختياري والمؤسسات والفاعليات والأهالي.

أكّد باسمه رئيس البلدية فادي غريزي بأنها زيارة وفاء وتقدير، للدور الذي تؤدّيه المختارة على المستويات الوطنية والإنسانية والاجتماعية والصحية.

ووفد من عائلات بعقلين، لشكره وعرض مطالب متصلة بأبناء البلدة، ومن جمعية "بيت بعقلين" مقدرًا.

وقدّم رئيسها أسامة القعسماني تقييما للدور الذي تقوم به، ووفد من "رابطة جمهور نادي الصفاء الرياضي" سلّم رئيسها شوقي بو سعيد للنائب جنبلاط درعًا تقديرية وروزنامة الرابطة.

كما استقبل جنبلاط الأب سليمان وهبي، الطالب كريم احمد الحلبي، الذي فاز في مسابقة IQ للذكاء عالميا، ووفودا تابع معها مطالبها الحياتية والاجتماعية والخدماتية العامة، بينها: نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة في لبنان، من قرى الشمال، من حارة الناعمة وتحدث باسمه المختار جهاد فخرالدين، من مدينة الشويفات، من عماطور تقدمه المجلس البلدي، من ثانوية دير القمر الرسمية وضم الهيئتين الادارية والتعليمية. وادي بنحليه ودير بابا.

إضافة إلى وفدين من المتقاعدي في الضابطة الجمركية، ومن موظفي الضمان الاجتماعي في مركز بيت الدين، ووفود بلدية من رؤساء اتحادات وبلديات ومجالس بلدية تابعت معه قضايا انمائية وحاجات القرى. وتلقى سلسلة من المراجعات المنوّعة.