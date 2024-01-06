فضل الله: ليس أمام العدو من خيار سوى وقف عدوانه على غزة

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن "ليس أمام العدو من خيار سوى وقف عدوانه على غزة لأن صمود المقاومة منع العدو من تحقيق أهدافه."وفضل الله الذي تحدى مع أهالي بنت جبيل القصف الإسرائيلي وجال في سوق المدينة والتقى عددًا من المواطنين، تفقد سير العمل في مستشفى صلاح غندور الذي يعالج أصابات المنطقة.وأشار إلى مواصلة العمل بالإمكانات المتاحة لدعم الصمود في القرى الأمامية.