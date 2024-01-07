قائد الجيش استقبل بوريل... وهذا ما جرى بحثه

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، وتم التداول في أوضاع لبنان والمنطقة والتطورات عند الحدود الجنوبية.