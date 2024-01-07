عودة: ألم يدرك مجلس النواب أن تقاعسه عن انتخاب رئيس يساهم في تفكك هذا البلد؟

سأل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة، "ألم يدرك مجلس النواب أن تقاعسه عن انتخاب رئيس يساهم في تفكك هذا البلد وفي تيئيس المواطنين وتهجيرهم، وفي جعل البلد عرضة للتطاول عليه وانتهاك سيادته كما حصل مؤخرا؟ أليس غياب الدولة سبب ما يحصل من تطاول واستباحة وتجاوزات؟ لقد أصبح بلدنا موطئ قدم للشر لأن المواطنين والمسؤولين تركوا الرب وساروا خلف المصالح والأنانيات".



وقال خلال قداس في كاتدرائية القديس جاورجيوس: "ليعد هذا الشعب إلى الله، الذي لن يتخلى عن أبنائه بسبب مصلحة خاصة، كما يفعل المسؤولون الأرضيون. لنتكل عليه ونسمح لله الثالوث القدوس بالظهور في ظلمة حياتنا من أجل إنارتها بنور المعرفة والمحبة والعدل والحق".