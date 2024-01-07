رعد: لا بحث في أي أمرٍ تطرَحُه الوفود إلا إذا نجحت في الضغط على العدو من أجل أن يوقف عدوانه على غزة ولبنان

أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، أنّ "العدو الإسرائيلي خابت آماله في غزة وفي لبنان، لذلك بدأت الوفود تأتي إلى لبنان من أجل أن تفتح باب المباحثات وتداول الرؤى حول ما بعد إنهاء هذه الحرب".وقال رعد: "موقفنا واضح وصريح بأن لا بحث في أي أمرٍ من الأمور التي يطرحها هؤلاء إلا إذا نجحوا في الضغط على العدو من أجل أن يوقف عدوانه على غزة ولبنان". وأضاف: "لسنا في صدد أن نُقدّم جوائز لأحد، نحن قدّمنا تضحيات وبذلنا دماءً زكيّة غالية على قلوبنا وصمدنا وواجهنا ونقف للعدو بالمرصاد وإذا أراد العدو أن يشنّ حرباً على لبنان فليعلم أنها هي الحرب التي نذهب فيها إلى النهاية".واعتبر أنه "على العدو أن يتدبّر الأمر قبل أن تفوته الفرص وعليه أن يُحاذر من أن يُصادم رجالاً باعوا أنفسهم لله ووهبوا أرواحهم من أجل أن يحفظوا عباد الله ويدافعوا عن وطنهم وأمتهم".كلام رعد جاء خلال الحفل التكريمي الذي نظمه "حزب الله" في مدينة النبطية لشهيده على طريق القدس محمد أكرم حمد.وقال: "على العدو أن يُدرك أنه لن يواجه جيوشاً إنما سيواجه رجالاً لم يرَ مثلهم في كلّ تاريخهم المُعاصر وسيلوون ذراعه ويُسقطون أهدافه ويثبّتون مساره النهائي على طريق الزوال".وأضاف رعد : "نحن جاهزون لندافع عن أهلنا وعن وطننا وأعراضنا وعن حقّنا في الوجود ولن نقبل تنازلات على حساب وجودنا ومصالحنا وعلى العدو أن يتصرّف وعلى الذين يُدلّلون العدو من الدول المستكبرة أن يعرفوا أن مصالحهم ومصالح شعوبهم باتت في تحسين علاقتهم مع شعوب منطقتنا وخياراتها المقاومة وليس مع العدو الصهيوني والإستثمارات التي يُغدقونها عليه".