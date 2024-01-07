نصار اتصل بالحسن وتابع معه الوضع في المطار بعد عملية القرصنة

تابع وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار، المتواجد خارج الاراضي اللبنانية، ما حصل من عملية قرصنة وخرق لنظام عرض معلومات الطيران بمطار بيروت، فاتصل من دبي برئيس مطار بيروت فادي الحسن مطلعا منه على آخر المستجدات.



وأكد الحسن لنصار أن العمل جار لعودة الامور لطبيعتها بأسرع وقت ممكن.