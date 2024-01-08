الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حمية: الأجهزة الأمنية تستكمل عملها لتحديد نوعية الخرق الذي حصل في المطار ومصدره

أخبار لبنان
2024-01-08 | 04:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حمية: الأجهزة الأمنية تستكمل عملها لتحديد نوعية الخرق الذي حصل في المطار ومصدره
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
حمية: الأجهزة الأمنية تستكمل عملها لتحديد نوعية الخرق الذي حصل في المطار ومصدره

أكّد وزير الأشغال، في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، أنّه فور حدوث الخرق السيبرانيّ، في مطار بيروت، دُعي المعنيون إلى اجتماع مفتوح وتم التواصل مباشرة، مع أصحاب الخبرة وحضرت الأجهزة الأمنية.

وأشار، في مؤتمر صِحافيّ، إلى إمكان وضع الخرق، الذي حصل، في المطار، في خانة الـcyber attack.

وشدّد على أنّ الأجهزة الأمنية تستكمل عملها، لتحديد نوعية الخرق ومصدره ومدى الضرر على الشبكة.

وقال حمية: "لا إجابة ما إذا كان الخرق، الذي حصل داخليًّا أم خارجيًّا والجواب ستظهره الأجهزة الأمنية، بعد بضعة أيّام."

وأضاف: "المطار "شغّال" وحصلت بعض الأضرار، التي حُصرت والعمل على معالجة الأضرار بدأ ساعة حصول الضرر وما زال مستمرًا."

وأوضح أنّه من سلسلة الإجراءات المُقامة، إعادة المطار إلى عمله الطبيعيّ.

ولفت إلى إقرار عام 2018 استراتيجية، في ما خصّ الأمن السيبرانيّ، في لبنان، لكنّ هذه الإستراتيجية لم تأخذ مراسيم تطبيقية ولم تُنفّذ بعد.

ودعا إلى تفعيل هذه الاستراتيجية "ولا علاقة للإهمال الإداريّ بما حصل إذ إنّه خرق معروف يصيب الدول كلها."

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الأجهزة

الأمنية

تستكمل

عملها

لتحديد

نوعية

الخرق

المطار

ومصدره

LBCI التالي
البابا: لوقف إطلاق النار على الجبهات كلها بما في ذلك لبنان
لبنان يشهد منخفضًا جويًا قريبًا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:40

وزير الأشغال: الخرق الذي حصل في المطار يمكن وضعه في خانة الـcyber attack والأجهزة الأمنية مستمرّة في عملها لتحديد المصدر

LBCI
آخر الأخبار
03:42

حمية: لا إجابة ما إذا كان الخرق الذي حصل في المطار داخليًّا أم خارجيًّا والجواب ستظهره الاجهزة الامنية بعد بضعة أيام

LBCI
أخبار لبنان
2023-12-27

وزير الداخلية: الأجهزة الأمنية والاستخباراتية تتابع عملها وفق الواجب وكما يلزم

LBCI
أخبار دولية
00:10

الأجهزة الأمنية في الصين تكشف عن قضية تجسس بريطانية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
06:40

الهيئة الاتهامية في بيروت فسخت قرار تخلية سبيل أمل شعبان

LBCI
أخبار لبنان
06:35

جعجع: رئاسة جمهورية لبنان لن تكون بدلا عن ضائع في المفاوضات الإقليمية الجارية

LBCI
أخبار لبنان
05:07

رعد: نحن لا نريد توسّع نطاق الحرب لكن نريد أن يتوقف العدوان

LBCI
أخبار لبنان
05:01

كهرباء لبنان تواصل أعمال الصيانة في الشبكة التي قُصفت بغارة إسرائيلية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:53

وزير الأشغال: المطار "شغّال" وحصلت بعض الأضرار وتمّ حصرها والعمل على معالجة الأضرار بدأ ساعة حصول الضرر وما زال مستمرا

LBCI
آخر الأخبار
04:30

البابا فرنسيس: الرد العسكري الإسرائيلي تسبب في أزمة إنسانية خطيرة بشكل استثنائي ومعاناة لا يمكن تصورها للمدنيين

LBCI
خبر عاجل
06:40

الهيئة الاتهامية في بيروت فسخت قرار تخلية سبيل أمل شعبان

LBCI
فنّ
2023-12-27

هل خلاف ماغي بو غصن مع نادين نسيب نجيم سببه شخصي أو غيرة كار؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

اسرائيل تحاول بث الذعر بين المدنيين وحزب الله يتحرك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

الجبهة على الحدود اللبنانية الاسرائيلية لم تهدأ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

بلينكن في جولة مكوكية في المنطقة... فماذا في جعبته؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

أسامة حمدان: نحو 4% من سكان قطاع غزة بين شهيد وجريح ومفقود بعد 93 يوما من العدوان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

احتمالات إنزلاق الأمور في ساحة الجنوب نحو حرب واسعة واردة... واسرائيل في أعلى جهوزية

LBCI
رياضة
13:38

نكسة جديدة لرافايل نادال ..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

هكذا تتم عادة مثل أعمال قرصنة مطار بيروت...

LBCI
أخبار دولية
13:33

رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ‎وزيراً في حكومة الإمارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

قرصنة مطار بيروت غير مسبوقة بحجمها... من يقف خلفها؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
10:33

مطار بيروت يتعرّض لعملية قرصنة (فيديو وصور)

LBCI
خبر كاذب
10:47

على أثر عملية القرصنة في المطار: رسالتان نصيتان على هواتف اللبنانيين ... ما حقيقتهما؟ (صور)

LBCI
خبر عاجل
12:30

معلومات الـLBCI: الهجوم السيبراني الذي استهدف مطار بيروت أدى إلى تعطل نظام تفتيش الحقائب المعروف بـ BHS وتتم الاستعانة بالكلاب البوليسية لإتمام العملية

LBCI
امن وقضاء
11:13

طيران الشرق الأوسط يوضح: لم نصدر أي بيان

LBCI
آخر الأخبار
11:35

مديرية المخابرات في الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بدأتا التحقيقات التقنية لمعرفة الجهة التي تقف وراء قرصنة نظام العمل في مطار رفيق الحريري الدولي

LBCI
خبر عاجل
06:03

معلومات للـLBCI: استشهاد مسؤول ميداني في حزب الله في الغارة الاسرائيلية على سيارة رباعية الدفع في خربة سلم

LBCI
خبر عاجل
11:05

القرصنة داخل مطار بيروت لم تطل أنظمة سلامة الطيران بل اقتصرت فقط على نظام العمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

اسرائيل تحاول بث الذعر بين المدنيين وحزب الله يتحرك

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More