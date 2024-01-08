كهرباء لبنان تواصل أعمال الصيانة في الشبكة التي قُصفت بغارة إسرائيلية

يواصل عمال شركة كهرباء لبنان، لليوم الثاني، أعمال الصيانة، في شبكة الكهرباء، التي قُصفت واستُهدفت، بغارة إسرائيلية، على طريق بلدة حولا.



وحرمت قرى حولا وميس الجبل وبليدا ومحيبيب من الأنقطاع للكهرباء، منذ عشرة أيّام.