استشهاد مسؤول ميداني في حزب الله بالغارة الاسرائيلية على خربة سلم

استشهد مسؤول ميداني في حزب الله وسام حسن طويل الملقب بـ"الحاج جواد"، في الغارة الجوية التي نفذها الجيش الاسرائيلي على سيارة رباعية الدفع في خربة سلم.



وفي السياق، أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس، بأن طويل "كان يتولى مسؤولية قيادية في إدارة عمليات حزب الله في الجنوب".