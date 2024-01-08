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الأبيض يصدر قرارا بوقف العقد مع مستشفى بلفو الطبي: لن نتساهل على الإطلاق مع استغلال الاوضاع الصعبة

أخبار لبنان
2024-01-08 | 07:09
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الأبيض يصدر قرارا بوقف العقد مع مستشفى بلفو الطبي: لن نتساهل على الإطلاق مع استغلال الاوضاع الصعبة
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الأبيض يصدر قرارا بوقف العقد مع مستشفى بلفو الطبي: لن نتساهل على الإطلاق مع استغلال الاوضاع الصعبة

أصدر وزير الصحة فراس الابيض قرارا بتجميد العقد مع مستشفى بلفو الطبي بعد "ورود شكاوى عن تقاضي فروقات مالية لجلسات غسيل الكلى ما يشكل خرقا ومخالفة للقوانين المرعية الإجراء وشروط العقد". 

وأكد الابيض في تصريح انه لن "يتساهل مع أي تجاوز في موضوع استغلال الاوضاع المالية الصعبة لتحصيل فروقات مالية مرهقة للمرضى ومخالفة للقوانين بما يشكل مسا بالرسالة الانسانية والطبية".

وقال: "إن قرار الغاء العقد والذي هو الثاني من نوعه بعد تجميد عقد سابق مع مستشفى خاص تأكيد جديد على ضرورة التزام الشروط المطلوبة من الوزارة خصوصا انها تعتمد تعرفات عادلة تتم زيادتها بشكل متكرر وكانت زيادة إضافية أخيرا تم الإعلان عنها قبل أسبوعين".

وأكد المكتب الاعلامي لوزارة الصحة في بيان أنه "سيتم تأمين مرضى غسل الكلى في المستشفيات المجاورة في مدة اقصاها شهران".

 

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