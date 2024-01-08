لقاء جمع ميقاتي ببو حبيب... ولقاء سيجمع الأخير بوزيرة خارجية إلمانيا

إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، في السرايا، لعرض الوضع، في الجنوب والمساعي القائمة.



وقال: "التقينا، في نهاية الأسبوع، وزير خارجية الاتحاد الاوروبيّ."



وأضاف: "بحثنا الوضع، في الجنوب، كما سنلتقي بوزيرة خارجية إلمانيا."



وأعلن أنّه، في حال كان للمبعوث الأميركيّ لشؤون أمن الطاقة العالميّ أموس هوكشتاين أمور إيجابية، فسيزور لبنان في وقت لاحق.



وشدّد على أنّ لبنان قد أبلغ الجميع باستعداده لتنفيذ القرار 1701 بحذافيره، "أي أننا يجب العودة إلى خط الهدنة لعام 1949 ، ممّا يعني انسحاب إسرائيل من الاراضي اللبنانية كافة وان توقف خروقها البرية والبحرية والجوية، واذا طبقت هذه الامور فان ليس لدى لبنان أي مشكلة، وهذا ما تبلغه الحكومة اللبنانية للجميع."



وكشف عن أنّه من الممكن أن يزور عدد من وزراء خارجية بعض الدول لبنان "وسنعلن عنهم، في الوقت المناسب".