ميقاتي لـ "الحرة": تلقينا عرضاً بالإنسحاب إلى شمال الليطاني ونشدد على الحل الشامل من ضمنه سلاح حزب الله

أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أن وزيرة خارجية ألمانيا ستزور لبنان الثلاثاء، "لكن أحدا لم يحدثنا بطرح نشر قوات ألمانية على الحدود مع اسرائيل"، كما قال. وأضاف أيضاً أن المبعوث الأميركي آموس هوكستين سيكون في بيروت هذا الأسبوع.



وكشف لقناة "الحرّة": "تلقينا عرضاً بالإنسحاب إلى شمال الليطاني لكننا نشدد على الحل الشامل ومن ضمنه حل موضوع سلاح حزب الله".



واشار ميقاتي الى أن هناك توافق على الاسم المقترح لرئاسة الأركان، ولكن الأمر يتطلب استطلاع رأي قائد الجيش وإذا كان وزير الدفاع لديه اقتراح فليتفضل بطرحه.



وشدد على أن قرار السلم بيد الحكومة اللبنانية أما قرار الحرب فبيد إسرائيل.