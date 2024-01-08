بوحبيب التقى سفير المانيا: نعوّل على دور المانيا في وقف التصعيد في الجنوب

أكّد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب خلال لقائه سفير المانيا في لبنان جورج شتوكل - شتيلفريد، أنه "نعوّل على دور المانيا الصديقة في وقف التصعيد في الجنوب والحؤول دون تمدد الصراع".



وشدد بو حبيب خلال استقباله المنسقة العامة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، على أنه "لا يمكن للحل إلا ان يكون سياسيا ودبلوماسيا من خلال التطبيق الكامل للقرار ١٧٠١ أي عبر الانسحاب الاسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف الخروقات البرية والبحرية والجوية".



