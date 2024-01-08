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"لقاء سيدة الجبل": حمل السلاح من قبل بعض الفصائل الفلسطينية واحزاب عاملة في لبنان هو انتهاك فاضح للسيادة اللبنانية
أخبار لبنان
2024-01-08 | 09:27
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"لقاء سيدة الجبل": حمل السلاح من قبل بعض الفصائل الفلسطينية واحزاب عاملة في لبنان هو انتهاك فاضح للسيادة اللبنانية
نبّه "لقاء سيدة الجبل" "للخطر الذي يسببه حزب الله وسلاحه على السلم الاهلي والمدني"، واضاف: "وما الهجوم السيبراني على انظمة الكومبيوتر في مطار رفيق الحريري بالامس الا دليل اضافي على خطورة تعريض لبنان للمخاطر المختلفة بسبب سيطرة الحزب على مرافق الدولة وفي مقدمها المطار الدولي".
وشدد المجتمعون على رفضهم لكل المظاهر المسلحة التي رافقت تشييع القيادي في حركة حماس صالح العاروري ومرافقيه، واعتبروا إن "هذا المشهد بالإضافة إلى عملية الاغتيال، أعاد اللبنانيين بالذاكرة إلى ما مرّ به لبنان خلال حقبة 1969 وما تلاها".
واعتبر لقاء سيدة الجبل ان "حمل السلاح من قبل بعض الفصائل الفلسطينية واحزاب عاملة في لبنان، هو انتهاك فاضح للسيادة اللبنانية، كما انه يزيد في حالة الانقسام الداخلي اللبناني، خصوصا أن اللبنانيين طووا صفحة هذا الخلاف -أي الوجود الفلسطيني العسكري- في العام 1982، كما عملوا على مصالحة بين الشعبين تجلت في اللقاء التاريخي في بيت الكتائب المركزي في العام 2008. "
وحمّل اللقاء حزب الله، "المصادِر للقرار السيادي اللبناني كاليد المباشرة للاحتلال الايراني للبنان" كما وصفه، مسؤولية إعادة الوجود الفلسطيني السياسي والعسكري وحتى الأمني، وهو عامل انقسام وخلاف بين اللبنانيين، خلافا للدستور ولكل التضحيات التي قدمها الشعب اللبناني كما قال اللقاء في بيان.
ورفض اللقاء هذا الواقع، وطالب السلطات اللبنانية، السياسية والأمنية، اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار هذا المشهد، كما طالب السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، كما دعا بمنع حزب الله من جرّ لبنان مجددا إلى حروب وصدامات عمِل اللبنانيون على نسيانها لعقود.
من جهة ثانية، ومع دخول الحرب في غزة شهرها الرابع، اشار اللقاء الى أنه "تأكّد تهالك سردية محور الممانعة بوحدة الساحات وسقوط إدعاءات حزب الله ووعوده المقطوعة للبنانيين والعالم، حيث أنه ليس بمقدوره الرد على اغتيال العاروري، كما كان قد حذّر سابقا، ذلك أن طهران ليست بوارد دخول الحرب بشكل مباشر وتحمّل تبعاتها بل جعل الشعوب العربية التي تهيمن على دولها تدفع الأثمان من دمائها ودمار بلادها. ان فقدان الحزب لمصداقية سرديته يضعه أمام حلّ واحد لا غير - العودة إلى لبنان بشروط الدولة والدستور والقرارات الدولية 1559،1680 و1701 وتسليم سلاحه، والعمل في السياسة كباقي الاحزاب والجمعيات اللبنانية".
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