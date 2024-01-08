الحسن: الشاشات في المطار عادت لطبيعتها ونعمل على اعادة جرارات الحقائب الى وضعها الطبيعي



أعلن رئيس مطار بيروت فادي الحسن أن الشاشات في صالات الوصول والمغادرة في المطار عادت للعمل بشكل طبيعي، لافتاً الى أن جرارات الحقائب يتم العمل على اعادة وضعها للشكل الطبيعي بشكل تدريجي وأن التفتيش يشغّل يدوياً حالياً، وأن السكانر لم تتأثر.



ولفت الحسن في تصريح، الى أن ما حصل كبير جدا وغير مسبوق. وقال: "نتعامل مع الحدث بشكل جدّي حتى لا يتكرر في المستقبل".