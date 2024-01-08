عثمان عرض الأوضاع مع فرونتسكا

عثمان عرض الأوضاع مع فرونتسكا

إستقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه في ثكنة المقر العام ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان UNSCOL جوانا فرونتسكا، وجرى عرض للأوضاع العامة في البلاد.