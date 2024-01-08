الحلبي تسلم تقريرًا عن إنجاز توزيع 60 ألف جهاز كمبيوتر لوحي على 58 مدرسة رسمية واستقبل فاعليات

الحلبي تسلم تقريرًا عن إنجاز توزيع 60 ألف جهاز كمبيوتر لوحي على 58 مدرسة رسمية واستقبل فاعليات



تسلم وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي من الإدارة تقريرًا عن إنجاز توزيع الستين ألف جهاز كمبيوتر لوحي على 58 مدرسة رسمية موزعة على مناطق لبنان كافة، وهي هبة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.



واستقبل الحلبي رئيس نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان عفيف شرارة، يرافقه عضو مجلس النقابة أسامة ذبيان، واطلع منهما على نشاط النقابة التي تضم نحو 2000 خبير على مستوى عال من التخصص والكفاءة.



وتسلم من النقابة كتابًا تضع فيه خبراتها فيي تصرف الوزارة لجهة القيام بالتدقيق في الموازنات المدرسية ودرسها، إستنادًا إلى القانون الذي يرعى هذه العملية وإمكان إعتماد خبير محاسبة مجاز لدى كل مدرسة أو مجموعة من المدارس الخاصة لإنجاز التدقيق.



ثم استقبل الحلبي وفدًا من جمعية "الإرشاد والإصلاح" برئاسة المهندس جمال محيو، واطلع منه على أنشطة الجمعية الدينية والخيرية والتربوية والإجتماعية التي تضم نحو 14 مركزًا في مناطق لبنان كافة.



وتسلم من الوفد مشروعي مرسومين لإنشاء معاهد تعليم وتدريب مهني في عكار وبيروت.



وأشاد الحلبي بـ"العمل التطوعي الذي تقوم به الجمعية لخدمة المجتمع على الصعد كافة"، معتبرًا أن "وجود جمعيات ذات منفعة عامة يسهم في تغطية تقصير الدولة في ميادين عدة منها الميدان التدريبي وتأهيل الشباب وتمكينهم من إتقان مهنة تتيح لهم العيش الكريم".



كذلك، إستقبل وزير التربية المدير العام للمركز الصحي في دار الفتوى الشيخ محمود الخطيب.



وأبلغ الخطيب الحلبي "إستعداد المركز الصحي لاستقبال أي حادث طارىء يتعرض له تلامذة المدارس والثانويات الرسمية الموجودة في محيط المركز مجانًا".



كما وضع الحلبي في أجواء عمل المؤسسات التربوية التابعة لدار الفتوى.



وحيا الحلبي "مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان لهذه الخدمة التي يتيحها المركز الصحي لتلامذة المدارس الرسمية في المنطقة".