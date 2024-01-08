الصايغ لـ"عشرين 30": تنفيذ القرارات الدولية ولاسيما القرار 1701 تحمي لبنان... والرادع في إسرائيل ذاتي

الصايغ لـ"عشرين 30": تنفيذ القرارات الدولية ولاسيما القرار 1701 تحمي لبنان... والرادع في إسرائيل ذاتي

رأى عضو كتلة الكتائب النائب الدكتور سليم الصايغ أنه "خلافًا للتوقعات ولما يقوله الديبلوماسيون، ستظل اللعبة مضبوطة ضمن قواعد الاشتباك بين حزب الله وإسرائيل."



وفي حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، أكد الصايغ أن "تنفيذ القرارات الدولية، ولاسيما القرار 1701، تحمي لبنان،" مشيرًا إلى أن "الإسرائيلي يطالب بإعادة الإلتزام بما كان متفق عليه في الـ1701."



واعتبر أن "التبادلية بالعنف و"فشة الخلق" لن تخرج الأمور عن السيطرة، فهناك عقلانية بإدارة الحرب."



وقال: "الرادع في إسرائيل ذاتي، وأنا أوافق السيد حسن نصرالله بأنه قد يكون هناك فرصة لكن أختلف معه على التوقيت لأن بعد غزة سيكون هناك غالب ومغلوب."



ولفت إلى أن "هناك لائحة متفق عليها عام 2015 عن المهن المحددة التي بإمكان الفلسطيني مزاولتها في لبنان."