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الأيي لـ"عشرين 30": الفلسطيني في لبنان لاجىء... والواقع في المخيمات لا يمكن أن يستمر كما هو

الأيي لـ"عشرين 30": الفلسطيني في لبنان لاجىء... والواقع في المخيمات لا يمكن أن يستمر كما هو

أكد مدير لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني عبد الناصر الأيي أن "الفلسطيني في لبنان لاجىء، وهذا معترف به من قبل الحكومة اللبنانية."



وفي حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، شدد الأيي على أن "الواقع في المخيمات الفلسطينية لا يمكن أن يستمر كما هو، أولًا لناحية السلاح وثانيًا لناحية حرمان الفلسطينيين من أدنى حقوقهم للعيش الكريم وحوارنا مع القوى السياسية لخلق سبل عيش كريم للفلسطينيين في هذه المخيمات."



وأشار إلى أننا "أنجزنا تقدمًا في مسألة الحقوق التي يطالب بها المجتمع الفلسطيني في المخيمات وفي ما يخص السلاح أيضًا."



ورأى أن "المشكلة تكمن في غياب نص تشريعي لبناني يحدد من هو الفلسطيني في لبنان،" لافتًا إلى أننا "عملنا على مشروع قانون شامل عن الفلسطيني في لبنان."

