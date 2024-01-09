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o
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20
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
26
o
الجنوب
20
o
البقاع
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لعدم تفويت أي خبر يهمّكم...تابعوا LBCI Channel الجديدة عبر واتساب
أخبار لبنان
2024-01-09 | 05:56
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لعدم تفويت أي خبر يهمّكم...تابعوا LBCI Channel الجديدة عبر واتساب
لعدم تفويت أي خبر جديد يهمّكم ، أصبح بإمكانكم متابعة قناة الـ LBCI عبر واتساب channel تحت اسم LBCI News، بكبسة زرّ.
هذه القناة تقدم ليس فقط أبرز الأخبار، بل كل عاجل وتفصيل قد يهمّكم متابعته.
لمتابعة القناة، ما عليكم سوى الضغط
هنا
، او عبر الرابط:
https://whatsapp.com/channel/0029VaJ8Fxc3bbV4qhJRgE0l
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