معوّض: لماذا على اللبنانيين أن يدفعوا ثمن حروب الآخرين على أرضهم دائما؟

أشار النائب ميشال معوّض بعد انتهاء لقائه بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الى أن الأولوية في هذه الظروف يجب أن تكون حماية لبنان واللبنانيين، متسائلا لماذا على اللبنانيين أن يدفعوا ثمن حروب الآخرين على أرضهم دائما؟