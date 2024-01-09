بو حبيب التقى لاكروا: مزارع شبعا ركن أساسي في الحل الشامل

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف العمال عبد الله بو حبيب في خلال استقباله وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا، أن "مزارع شبعا ركن اساسي في الحل الشامل ووقف التوتر في الجنوب ولا يمكن القفز فوقها، وأن "الجيش اللبناني شريك اساسي لضمان الأمن والإستقرار في الجنوب واستهدافه من اسرائيل بـ٣٤ اعتداء منذ بدء الحرب في غزة يقوض جهود حفظ السلم والأمن".