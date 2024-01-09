الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لاكروا بعد لقاء بري: نتخوف من إستمرار التصعيد القائم في المنطقة ولبنان

أخبار لبنان
2024-01-09 | 06:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لاكروا بعد لقاء بري: نتخوف من إستمرار التصعيد القائم في المنطقة ولبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
لاكروا بعد لقاء بري: نتخوف من إستمرار التصعيد القائم في المنطقة ولبنان

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا والوفد المرافق، في حضور قائد قوات الـ"يونيفيل" اللواء آرلدو لاثارو والمنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا والمستشار الاعلامي للرئيس بري علي حمدان، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات الميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل حربها العدوانية على قطاع غزة ولبنان.

واكد لاكروا "التزام الأمين العام والأمم المتحدة تجاه لبنان وإستمرارهما ببذل الجهود مع المجتمع الدولي لخفض التصعيد وصولاً الى وقف دائم لإطلاق النار"، وأثار تخوفه من "إستمرار التصعيد القائم في المنطقة وفي لبنان".

وأثنى الرئيس بري على "الجهود التي تبذلها قوات الطوارئ الدولية في هذه المرحلة وشهادتها على التصعيد الإسرائيلي اليومي الذي يطال عمق المناطق السكنية والمدنيين وحتى سيارات الإسعاف والأعلاميين، منتهكة ليس فقط القرار الاممي 1701 إنما كل قواعد الإشتباك".

وقدم الرئيس بري للموفد الأممي دراسة أعدها المجلس الوطني للبحوث العلمية، تتضمن مسحاً شاملاً للإعتداءات الاسرائيلية وأمكنتها والأضرار الناجمة عنها وعدد الشهداء في صفوف المدنيين والمساحات الزراعية والحرجية التي طالتها الحرائق جراء إستهدافها بالقنابل الفوسفورية المحرمة دولياً.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

نتخوف

إستمرار

التصعيد

القائم

المنطقة

ولبنان

LBCI التالي
قاسم : ما يجري لن يقتصر على فلسطين بل سيمتد الى المنطقة والحل هو بالمقاومة
علاقة عاطفية دفعتها الى السرقة من المنزل حيث كانت تعمل في صيدا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-12-07

المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية سام ويربيرغ للـLBCI: صواريخ حزب الله تؤدي الى تصعيد في المنطقة ولبنان ليس طرفا في هذا الصراع في قطاع غزة ولا نريد ان نرى التصعيد من طرف حزب الله او اي طرف آخر

LBCI
أخبار دولية
07:44

ميقاتي بعد لقاء لاكروا: استعداد لبنان الدخول في مفاوضات لتحقيق عملية استقرار طويلة الامد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-06

الجولة الرابعة لبلينكن في المنطقة في ثلاثة أشهر تجنب المزيد من التصعيد وحكم غزة بعد الحرب

LBCI
آخر الأخبار
2023-12-29

رئيس لقاء سيدة الجبل فارس سعيد للـLBCI:المنطقة ذاهبة إلى استقطاب طرفين إسلاميين واحد شيعيّ يمثّل حزب الله والحرس الثوريّ الإيرانيّ وايران وآخر سنيّ يمثّل حماس وذلك مقابل تطرف يهوديّ ممثّل نتنياهو ونتيجة ذلك أصبح موقع المسيحيين هامشيّ ولا يؤثّر بأحداث

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:19

الحلبي ترأس اجتماعا إداريا تربويا موسعا: لم أغط أحدا

LBCI
أخبار لبنان
10:01

العماد عون بحث مع لاكروا ولاثارو في التطورات عند الحدود الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
09:54

لمواجهة الآثار التي قد تنجم عن الأحوال الجوية... رفع حالة الجهوزية في بلدية بيروت

LBCI
أخبار لبنان
09:29

الأشقر: قطاع التزلج يعاني هذا العام جراء تأخر تساقط الثلوج وتداعيات الحرب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:18

غارة من مسيرة اسرائيلية على منزل في بلدة العديسة وأخرى على الأطراف الغربية لبلدة يارون في الفلوات

LBCI
منوعات
12:28

أم تقتل أطفالها الأربعة بطريقة مروعة... هكذا تُركوا لوحدهم في المنزل!

LBCI
منوعات
2023-12-02

كانت تحت تأثير المخدرات عندما قتلت حبيبها... وهذا ما رأته في اليوم التالي!

LBCI
أخبار دولية
2023-11-24

بايدن: الإفراج عن المجموعة الأولى من الرهائن في غزة "ليس سوى بداية"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:24

آخر المعطيات على الجبهة الجنوبية...

LBCI
أخبار لبنان
06:18

معوّض: لماذا على اللبنانيين أن يدفعوا ثمن حروب الآخرين على أرضهم دائما؟

LBCI
امن وقضاء
04:44

مولوي تفقد المطار ورجح ان يكون الخرق السيبراني خارجيا: ما حصل يتعلق بأمن الطيران والمواطنين وأمن البلاد

LBCI
أخبار دولية
04:32

هنية يدعو الدول الإسلامية الى "دعم المقاومة بالسلاح": اسرائيل لن تستطيع استرداد أسراها إلا بالإفراج عن جميع أسرانا

LBCI
أخبار دولية
03:56

بلينكن: هناك فرصة "لاندماج" إسرائيل في الشرق الأوسط بعد "هذه المرحلة الصعبة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:27

هل إنعكس تصاعد المواجهات الجنوبية على حركة النزوح؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

السعودي "يزيد الراجحي" يخطف صدارة رالي داكار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

قرصنة المطار... من الخارج أم من أهل البيت؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

تل أبيب تستعد لتبرير مسار جبهتين أمام بلينكن

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
12:28

أم تقتل أطفالها الأربعة بطريقة مروعة... هكذا تُركوا لوحدهم في المنزل!

LBCI
خبر عاجل
03:02

استهداف سيارة في منطقة الغندورية وسيارات الاسعاف هرعت الى المكان

LBCI
حال الطقس
00:35

سلسلة منخفضات جويّة تصل الى لبنان مساءً..استعدوا: أمطار وثلوج وصقيع

LBCI
منوعات
17:11

مجموعة من الرجال اغتصبوا سيدة حامل في هذا البلد... وهذا العقاب الّذي يليق بهم!

LBCI
آخر الأخبار
14:55

معلومات الـLBCI: التحقيق في اغتيال القيادي في حزب الله وسام طويل يقوم على عدة فرضيات إلى جانب الاستهداف بواسطة مسيرة معادية منها بواسطة عبوة زرعت لإستهدافه

LBCI
فنّ
05:13

نادين الراسي في المستشفى... صورة على فراش المرض تقلق الجمهور

LBCI
آخر الأخبار
03:12

معلومات الـ LBCI: استهداف سيارة في الغندورية بصاروخين من مسيرة اسرائيلية ثم أطلقت مسيرة صاروخا ثالثا لمنع سيارات الاسعاف من الاقتراب

LBCI
آخر الأخبار
03:30

رويترز نقلا عن مصدرين في لبنان على اطلاع بعمليات حزب الله: مقتل ثلاثة من الحزب في غارة على سيارتهم في الغندورية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More