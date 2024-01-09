الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
20
o
الجنوب
19
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
20
o
الجنوب
19
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جعجع: نرفض أيّ رئيس صوريّ ولن تكون الرئاسة أمرًا ملحقًا لأيّ صفقة
أخبار لبنان
2024-01-09 | 07:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
جعجع: نرفض أيّ رئيس صوريّ ولن تكون الرئاسة أمرًا ملحقًا لأيّ صفقة
صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، البيان الآتي: "لفتني في المفاوضات الجارية بين محور الممانعة والموفدين الغربيين، وبالأخص الأميركييّن، حول إعادة انتشار "حزب الله" في الجنوب وأمور أخرى، أنّ محور الممانعة ينهي حديثه دائمًا بالجملة التالية: "ان هذه الأمور لكي تتمّ تحتاج إلى وضع داخلي يتّصل بملفّ رئاسة الجمهوريّة والحكومة"، الأمر الذي يُفهَمُ منه أنّ هذا المحور يضع رئاسة الجمهورية والحكومة المقبلة في إطار المفاوضات الجارية حول وضعه في الجنوب.
وقال:"إن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلًا، فرئاسة الجمهوريّة ليست بدلًا عن ضائع، ولن تكون جائزة ترضية لمحور المقاومة، ولن تكون أمرًا ملحقًا لأيّ صفقة لا من قريب ولا من بعيد".
واكد انّ "رئاسة الجمهورية في لبنان هي موضوع قائم بحدّ ذاته لا علاقة له بأيّ صفقة أخرى. فبعد كلّ الذي جرى في لبنان وما يعيشه المواطن اللبناني أصبحنا وأكثر من أي وقت آخر بأمس الحاجة الى رئيس جمهوريّة فعليّ ، همّه ، ليس ترتيب أمور محور الممانعة ولا خدمته، إنما تنظيم أمور الجمهورية اللبنانية والالتفات إلى مصالح الشعب اللبناني".
اضاف:"نعم ، أكثر من أيّ وقت آخر ، نحن بحاجة إلى رئيس إصلاحيّ يعكف على تطبيق الإصلاحات اللازمة، كي تُشرّع أمامنا أبواب الاقتصاد العالمي من جديد لينتعش اقتصادنا ويعود اللبناني إلى سابق عهده من البحبوحة والازدهار".
وختم مؤكدا:" نرفض أيّ رئيس صوريّ لا يتمتّع بالصفات المطلوبة لرئيس الجمهوريّة في هذه المرحلة، ويأتي كجزء من تسوية إقليميّة يجري النقاش فيها في الوقت الحاضر".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
صوريّ
الرئاسة
أمرًا
ملحقًا
التالي
سقلاوي أطلق منصة إلكترونية تتيح للمزارعين استشارة الخبراء: سنزرع عقاراتنا بشتول تبغ نقدمها لِمَن لن يتمكنوا من العمل في أراضيهم
أدرعي: حزب الله يخاطر بمستقبل المنطقة من أجل حماس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:17
الرئاسة الفرنسية: استقالة رئيسة الوزراء إليزابيت بورن
أخبار دولية
12:17
الرئاسة الفرنسية: استقالة رئيسة الوزراء إليزابيت بورن
0
أخبار لبنان
2024-01-08
جعجع: رئاسة جمهورية لبنان لن تكون بدلا عن ضائع في المفاوضات الإقليمية الجارية
أخبار لبنان
2024-01-08
جعجع: رئاسة جمهورية لبنان لن تكون بدلا عن ضائع في المفاوضات الإقليمية الجارية
0
آخر الأخبار
2024-01-04
خواجة للـLBCI: لا فريق يملك 65 نائبًا إذًا لا قدرة لأيّ فريق لفرض مرشّحه للرئاسة فأتى رئيس مجلس النواب نبيه بري بمبادرة تُستهل بحوار لسبعة أيّام كحد اقصى
آخر الأخبار
2024-01-04
خواجة للـLBCI: لا فريق يملك 65 نائبًا إذًا لا قدرة لأيّ فريق لفرض مرشّحه للرئاسة فأتى رئيس مجلس النواب نبيه بري بمبادرة تُستهل بحوار لسبعة أيّام كحد اقصى
0
أخبار لبنان
2023-12-21
جعجع لبري: للمشاورات الجانبيّة للوصول الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية
أخبار لبنان
2023-12-21
جعجع لبري: للمشاورات الجانبيّة للوصول الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:19
الحلبي ترأس اجتماعا إداريا تربويا موسعا: لم أغط أحدا
أخبار لبنان
10:19
الحلبي ترأس اجتماعا إداريا تربويا موسعا: لم أغط أحدا
0
أخبار لبنان
10:01
العماد عون بحث مع لاكروا ولاثارو في التطورات عند الحدود الجنوبية
أخبار لبنان
10:01
العماد عون بحث مع لاكروا ولاثارو في التطورات عند الحدود الجنوبية
0
أخبار لبنان
09:54
لمواجهة الآثار التي قد تنجم عن الأحوال الجوية... رفع حالة الجهوزية في بلدية بيروت
أخبار لبنان
09:54
لمواجهة الآثار التي قد تنجم عن الأحوال الجوية... رفع حالة الجهوزية في بلدية بيروت
0
أخبار لبنان
09:29
الأشقر: قطاع التزلج يعاني هذا العام جراء تأخر تساقط الثلوج وتداعيات الحرب
أخبار لبنان
09:29
الأشقر: قطاع التزلج يعاني هذا العام جراء تأخر تساقط الثلوج وتداعيات الحرب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:18
غارة من مسيرة اسرائيلية على منزل في بلدة العديسة وأخرى على الأطراف الغربية لبلدة يارون في الفلوات
آخر الأخبار
09:18
غارة من مسيرة اسرائيلية على منزل في بلدة العديسة وأخرى على الأطراف الغربية لبلدة يارون في الفلوات
0
منوعات
12:28
أم تقتل أطفالها الأربعة بطريقة مروعة... هكذا تُركوا لوحدهم في المنزل!
منوعات
12:28
أم تقتل أطفالها الأربعة بطريقة مروعة... هكذا تُركوا لوحدهم في المنزل!
0
منوعات
2023-12-02
كانت تحت تأثير المخدرات عندما قتلت حبيبها... وهذا ما رأته في اليوم التالي!
منوعات
2023-12-02
كانت تحت تأثير المخدرات عندما قتلت حبيبها... وهذا ما رأته في اليوم التالي!
0
أخبار دولية
2023-11-24
بايدن: الإفراج عن المجموعة الأولى من الرهائن في غزة "ليس سوى بداية"
أخبار دولية
2023-11-24
بايدن: الإفراج عن المجموعة الأولى من الرهائن في غزة "ليس سوى بداية"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
06:24
آخر المعطيات على الجبهة الجنوبية...
تقارير نشرة الاخبار
06:24
آخر المعطيات على الجبهة الجنوبية...
0
أخبار لبنان
06:18
معوّض: لماذا على اللبنانيين أن يدفعوا ثمن حروب الآخرين على أرضهم دائما؟
أخبار لبنان
06:18
معوّض: لماذا على اللبنانيين أن يدفعوا ثمن حروب الآخرين على أرضهم دائما؟
0
امن وقضاء
04:44
مولوي تفقد المطار ورجح ان يكون الخرق السيبراني خارجيا: ما حصل يتعلق بأمن الطيران والمواطنين وأمن البلاد
امن وقضاء
04:44
مولوي تفقد المطار ورجح ان يكون الخرق السيبراني خارجيا: ما حصل يتعلق بأمن الطيران والمواطنين وأمن البلاد
0
أخبار دولية
04:32
هنية يدعو الدول الإسلامية الى "دعم المقاومة بالسلاح": اسرائيل لن تستطيع استرداد أسراها إلا بالإفراج عن جميع أسرانا
أخبار دولية
04:32
هنية يدعو الدول الإسلامية الى "دعم المقاومة بالسلاح": اسرائيل لن تستطيع استرداد أسراها إلا بالإفراج عن جميع أسرانا
0
أخبار دولية
03:56
بلينكن: هناك فرصة "لاندماج" إسرائيل في الشرق الأوسط بعد "هذه المرحلة الصعبة"
أخبار دولية
03:56
بلينكن: هناك فرصة "لاندماج" إسرائيل في الشرق الأوسط بعد "هذه المرحلة الصعبة"
0
تقارير نشرة الاخبار
15:27
هل إنعكس تصاعد المواجهات الجنوبية على حركة النزوح؟
تقارير نشرة الاخبار
15:27
هل إنعكس تصاعد المواجهات الجنوبية على حركة النزوح؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
السعودي "يزيد الراجحي" يخطف صدارة رالي داكار
تقارير نشرة الاخبار
13:50
السعودي "يزيد الراجحي" يخطف صدارة رالي داكار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
قرصنة المطار... من الخارج أم من أهل البيت؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
قرصنة المطار... من الخارج أم من أهل البيت؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
تل أبيب تستعد لتبرير مسار جبهتين أمام بلينكن
تقارير نشرة الاخبار
13:45
تل أبيب تستعد لتبرير مسار جبهتين أمام بلينكن
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
12:28
أم تقتل أطفالها الأربعة بطريقة مروعة... هكذا تُركوا لوحدهم في المنزل!
منوعات
12:28
أم تقتل أطفالها الأربعة بطريقة مروعة... هكذا تُركوا لوحدهم في المنزل!
2
خبر عاجل
03:02
استهداف سيارة في منطقة الغندورية وسيارات الاسعاف هرعت الى المكان
خبر عاجل
03:02
استهداف سيارة في منطقة الغندورية وسيارات الاسعاف هرعت الى المكان
3
حال الطقس
00:35
سلسلة منخفضات جويّة تصل الى لبنان مساءً..استعدوا: أمطار وثلوج وصقيع
حال الطقس
00:35
سلسلة منخفضات جويّة تصل الى لبنان مساءً..استعدوا: أمطار وثلوج وصقيع
4
منوعات
17:11
مجموعة من الرجال اغتصبوا سيدة حامل في هذا البلد... وهذا العقاب الّذي يليق بهم!
منوعات
17:11
مجموعة من الرجال اغتصبوا سيدة حامل في هذا البلد... وهذا العقاب الّذي يليق بهم!
5
آخر الأخبار
14:55
معلومات الـLBCI: التحقيق في اغتيال القيادي في حزب الله وسام طويل يقوم على عدة فرضيات إلى جانب الاستهداف بواسطة مسيرة معادية منها بواسطة عبوة زرعت لإستهدافه
آخر الأخبار
14:55
معلومات الـLBCI: التحقيق في اغتيال القيادي في حزب الله وسام طويل يقوم على عدة فرضيات إلى جانب الاستهداف بواسطة مسيرة معادية منها بواسطة عبوة زرعت لإستهدافه
6
فنّ
05:13
نادين الراسي في المستشفى... صورة على فراش المرض تقلق الجمهور
فنّ
05:13
نادين الراسي في المستشفى... صورة على فراش المرض تقلق الجمهور
7
آخر الأخبار
03:12
معلومات الـ LBCI: استهداف سيارة في الغندورية بصاروخين من مسيرة اسرائيلية ثم أطلقت مسيرة صاروخا ثالثا لمنع سيارات الاسعاف من الاقتراب
آخر الأخبار
03:12
معلومات الـ LBCI: استهداف سيارة في الغندورية بصاروخين من مسيرة اسرائيلية ثم أطلقت مسيرة صاروخا ثالثا لمنع سيارات الاسعاف من الاقتراب
8
آخر الأخبار
03:30
رويترز نقلا عن مصدرين في لبنان على اطلاع بعمليات حزب الله: مقتل ثلاثة من الحزب في غارة على سيارتهم في الغندورية
آخر الأخبار
03:30
رويترز نقلا عن مصدرين في لبنان على اطلاع بعمليات حزب الله: مقتل ثلاثة من الحزب في غارة على سيارتهم في الغندورية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More