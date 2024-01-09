الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سقلاوي أطلق منصة إلكترونية تتيح للمزارعين استشارة الخبراء: سنزرع عقاراتنا بشتول تبغ نقدمها لِمَن لن يتمكنوا من العمل في أراضيهم

أخبار لبنان
2024-01-09 | 07:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سقلاوي أطلق منصة إلكترونية تتيح للمزارعين استشارة الخبراء: سنزرع عقاراتنا بشتول تبغ نقدمها لِمَن لن يتمكنوا من العمل في أراضيهم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
سقلاوي أطلق منصة إلكترونية تتيح للمزارعين استشارة الخبراء: سنزرع عقاراتنا بشتول تبغ نقدمها لِمَن لن يتمكنوا من العمل في أراضيهم

أطلقت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في احتفال أقامته اليوم الثلاثاء، منصة إلكترونية لمزارعي التبغ والتنباك، تتيح لهؤلاء التواصل المباشر مِن بُعد مع المهندسين والخبراء والفنيين المختصين لاستشارتهم والحصول منهم "على الإرشادات و الحلول والمقترحات"، على ما شرح رئيس "الريجي" مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي.

ووصف سقلاوي إطلاق المنصة الالكترونية بأنه "تَقدُّم نوعيّ على صعيد مواكبة الحداثة والتطور التكنولوجيّ" الذي يشكّل "ركيزة اساسية في استراتيجية التطوّر الشاملة" التي اعتمدتها "الريجي".

وذكّر بأن "الريجي" كانت "من اوائل المؤسسات العامة في لبنان التي اعتمدت المكننة في مختلف اعمالها، ادارياً وصناعياً وتجارياً ومالياً وحتى زراعياً".

واشار إلى أنها "مكننت عملية شراء المحاصيل من الاستلام حتى تحويل مستحقات المزارعين مباشرة الى المصارف". كذلك "مكننت الارشيف"، وكان "آخر مبادراتها في هذا المجال تطبيق الطابع المرمّز على بعض منتجاتها، وهو تكنولوجيا تتضمن بيانات تتيح تعقّب منتجات التبغ غير المشروعة".

وقال: "لولا الدعم الدائم من معالي وزير المالية الدكتور يوسف الخليل كما رعاية دولة الرئيس نبيه بري لما كان لهذه المؤسسة ان تستمر وتزدهر".

وأضاف: "يأتي اليوم إطلاق المنصة الالكترونية لمزارعي التبغ والتنباك، وهي حلقة وصل بين المزارع وبين الريجي ومهندسينا الزراعيين ومراسلينا من جهة، ومع أحدث التقنيات الزراعية من جهة أخرى".

وأوضحَ أن "الريجي" تضع هذه المنصة "في خدمة ما يزيد على 25 ألف مُزارع على الاراضي اللبنانية، استكمالاً لمسيرة التحول الرقمي التي بدأتها، وتعزيزاً لالتزامها تبنّي التكنولوجيا الحديثة في مجالات العمل كافة والاعتماد عليها لتطوير الخدمات وتحسينها، وتحقيق رضى المتعاملين معها، إضافة الى تطبيق اهداف التنمية المستدامة لما تقدمه هذه المنصة من ارشادات زراعية وتعزيز لممارسات الزراعة الجيدة المستدامة".

‎وشرح أن "هذا التطبيق يحتوي على خدمات تُعزّز وعي المزارعين وتنمّي الثقافة الزراعية لديهم وابرزها خاصية الاستشارة مِن بُعد والتي تًمكّن المزارعين من التواصل المباشر مع الخبراء والفنيين المختصين والحصول على الإرشادات و الحلول والمقترحات التي تساعدهم على مواجهة تحديات العمل".

‎وتابع: "لطالما سعينا في الريجي الى دعم أهلنا المزارعين انطلاقاً من واجبنا الوطني والأخلاقي والإنساني، ونحن اليوم نؤكد على دعمنا لصمود أهلنا المزارعين في القرى الحدودية من خلال مبادرة استثنائية تتمثل في زرع العقارات العائدة للادارة  بشتول التبغ وتقديمها للمزارعين الذين لن يتمكنوا من تشتيل أراضيهم لدواعٍ أمنية".

وختمَ شاكراً "باسم كل مزارع سيستفيد من هذه المبادرة الرقمية الجديدة كل من ساهم في تحقيق هذه النقلة النوعية في العالم الرقمي والتكنولوجيا الحديثة في مديريتي التبغ الورق والزراعة وكذلك شركة intalio   التي قدّمت المنصة".

المولى

بدوره، اشاد مدير التبغ الورق المهندس عبد المولى المولى، في كلمته بدور سقلاوي "في دفع هذا المشروع ومتابعته ليرى النور".

وأوضح أن المنصة تساهم في "تخفيض كلفة التواصل  مع المزراعين"، وفي "توثيق الارشادات والتعليمات"، وتتيح للمزارعين توجيه "أسئلة مباشرة ارشادية إلى المهندسين الزراعيين المتخصصين، ومتابعة تعليمات الممارسات الزراعية السليمة".

وشدّد على دورها في تحقيق "استدامة انتاجية التبغ والتنباك ومتابعة الزراعة من المشتل الى التسليم".
 
 
   
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

إلكترونية

للمزارعين

استشارة

الخبراء:

سنزرع

عقاراتنا

بشتول

نقدمها

لِمَن

يتمكنوا

العمل

أراضيهم

LBCI التالي
تعميم صورة طفل مجهول الهوية عثر عليه في حارة حريك.. هل من يعرف عنه شيئاً؟
جعجع: نرفض أيّ رئيس صوريّ ولن تكون الرئاسة أمرًا ملحقًا لأيّ صفقة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:50

انهاء صياغة مشروع مرسوم الأسناد الرسمية الإلكترونية "سيضع لبنان على خارطة التطوير الرقمي لتعزيز الشفافية"

LBCI
آخر الأخبار
06:00

الجيش: إعادة العمل ببطاقات تسهيل المرور

LBCI
امن وقضاء
04:47

مستخدمو هيئة إدارة السير والآليات: التوقف عن العمل هذا الاسبوع في المراكز كافة

LBCI
آخر الأخبار
03:12

معلومات الـ LBCI: استهداف سيارة في الغندورية بصاروخين من مسيرة اسرائيلية ثم أطلقت مسيرة صاروخا ثالثا لمنع سيارات الاسعاف من الاقتراب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:19

الحلبي ترأس اجتماعا إداريا تربويا موسعا: لم أغط أحدا

LBCI
أخبار لبنان
10:01

العماد عون بحث مع لاكروا ولاثارو في التطورات عند الحدود الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
09:54

لمواجهة الآثار التي قد تنجم عن الأحوال الجوية... رفع حالة الجهوزية في بلدية بيروت

LBCI
أخبار لبنان
09:29

الأشقر: قطاع التزلج يعاني هذا العام جراء تأخر تساقط الثلوج وتداعيات الحرب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:18

غارة من مسيرة اسرائيلية على منزل في بلدة العديسة وأخرى على الأطراف الغربية لبلدة يارون في الفلوات

LBCI
منوعات
12:28

أم تقتل أطفالها الأربعة بطريقة مروعة... هكذا تُركوا لوحدهم في المنزل!

LBCI
منوعات
2023-12-02

كانت تحت تأثير المخدرات عندما قتلت حبيبها... وهذا ما رأته في اليوم التالي!

LBCI
أخبار دولية
2023-11-24

بايدن: الإفراج عن المجموعة الأولى من الرهائن في غزة "ليس سوى بداية"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:24

آخر المعطيات على الجبهة الجنوبية...

LBCI
أخبار لبنان
06:18

معوّض: لماذا على اللبنانيين أن يدفعوا ثمن حروب الآخرين على أرضهم دائما؟

LBCI
امن وقضاء
04:44

مولوي تفقد المطار ورجح ان يكون الخرق السيبراني خارجيا: ما حصل يتعلق بأمن الطيران والمواطنين وأمن البلاد

LBCI
أخبار دولية
04:32

هنية يدعو الدول الإسلامية الى "دعم المقاومة بالسلاح": اسرائيل لن تستطيع استرداد أسراها إلا بالإفراج عن جميع أسرانا

LBCI
أخبار دولية
03:56

بلينكن: هناك فرصة "لاندماج" إسرائيل في الشرق الأوسط بعد "هذه المرحلة الصعبة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:27

هل إنعكس تصاعد المواجهات الجنوبية على حركة النزوح؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

السعودي "يزيد الراجحي" يخطف صدارة رالي داكار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

قرصنة المطار... من الخارج أم من أهل البيت؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

تل أبيب تستعد لتبرير مسار جبهتين أمام بلينكن

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
12:28

أم تقتل أطفالها الأربعة بطريقة مروعة... هكذا تُركوا لوحدهم في المنزل!

LBCI
خبر عاجل
03:02

استهداف سيارة في منطقة الغندورية وسيارات الاسعاف هرعت الى المكان

LBCI
حال الطقس
00:35

سلسلة منخفضات جويّة تصل الى لبنان مساءً..استعدوا: أمطار وثلوج وصقيع

LBCI
منوعات
17:11

مجموعة من الرجال اغتصبوا سيدة حامل في هذا البلد... وهذا العقاب الّذي يليق بهم!

LBCI
آخر الأخبار
14:55

معلومات الـLBCI: التحقيق في اغتيال القيادي في حزب الله وسام طويل يقوم على عدة فرضيات إلى جانب الاستهداف بواسطة مسيرة معادية منها بواسطة عبوة زرعت لإستهدافه

LBCI
فنّ
05:13

نادين الراسي في المستشفى... صورة على فراش المرض تقلق الجمهور

LBCI
آخر الأخبار
03:12

معلومات الـ LBCI: استهداف سيارة في الغندورية بصاروخين من مسيرة اسرائيلية ثم أطلقت مسيرة صاروخا ثالثا لمنع سيارات الاسعاف من الاقتراب

LBCI
آخر الأخبار
03:30

رويترز نقلا عن مصدرين في لبنان على اطلاع بعمليات حزب الله: مقتل ثلاثة من الحزب في غارة على سيارتهم في الغندورية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More