ارشادات سريعة لتفادي مخاطر المنخفض الجوي المرتقب

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة التقيد بإرشاداتها الوقائية لتفادي مخاطر المنخفض الجوي المرتقب وذلك حرصاً على سلامتهم، وفقاً لما يلي:



- استمع وتقيد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني.



- توخي الحذر عند المرور بجوار أو أسفل اللوحات الإعلانية أو أعمدة الإنارة وخاصة خطوط الضغط العالي.





للمتنقلين بالسيارات على الطرق الساحلية والجبلية :



-لا تتجاوز السيارات لئلا تنزلق وتقفل الطريق.



- افسح في المجال لمرور السيارات الآتية من الاتجاه المقابل.



- لا تتهور و تخاطر في قيادة السيارة.



-اركن سيارتك الى يمين الطريق اذا لم تتمكن من المتابعة.



- لا تشغل جهاز التدفئة اذا بدأ الثلج يغمر السيارة.



- حدد في اي مكان انت موجود لطلب النجدة عبر الخليوي، وأرشد المنقذين الى موقعك وزودهم برقم هاتفك والتفاصيل للوصول السريع اليك.





*إرشادات خاصة بالمقيمين في المناطق الجبلية :



·الإستماع إلى نشرات الطقس عبر وسائل الإعلام.



·التموّن بالأطعمة والمياه والأدوية الدورية والمضادات الحيوية وأدوية السعال وتخفيض الحرارة.



·التموّن بمواد التدفئة كالمازوت أو الحطب.



·تأمين الكميات المناسبة من أعلاف الحيوانات التي تقتنونها.



·عدم التجول إلا عند الضرورة القصوى خلال العاصفة.



عدم ترك أي وسيلة تدفئة تعمل على نظام اللهب المكشوف مشتعلة عند الذهاب إلى النوم أو ترك المنزل





أسس التعامل مع وسائل التدفئة:



- شودييرات : تنظيف الحرّاقات وبخاصة البخاخات وعند تركيبها الفصل بين الحرّاقات وخزانات المازوت، ووضعها في غرف منعزلة عن بعضها قبل استعمالها.



- المدفأة الكهربائية : التأكد من أن الإمدادات الكهربائية الخاصة بها صحيحة وآمنة.



- الغاز : التأكد عند تبديل القارورة دورياً من أن خرطوم الغاز سليم ويخلو من أي تشقق.ويفضَّل استبداله سنوياً.



- الفحم :الـتأكد من أن اشتعال الفحم أصبح كاملاً قبل إدخاله إلى الغرفة. وتهوئة المكان من فترة إلى أخرى للسماح بدخول الأوكسيجين النقي.



- إبعاد أي مواد قابلة للإحتراق من أمام وسائل التدفئة ذات الحرارة المكشوفة (ستائر، أغطية السرير...إلى آخره).



- تهوئة المنازل باستمرار تلافياً للإختناق عند التدفئة بواسطة الفحم – الحطب أو الغاز.



- عدم وضع الثياب بالقرب من أجهزة التدفئة بهدف تجفيفها.





تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ ١٢٥ عند حصول أي طارئ والمتابعة على الموقع الإلكتروني: www.civildefense.gov.lb‏