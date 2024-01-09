الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ارشادات سريعة لتفادي مخاطر المنخفض الجوي المرتقب

أخبار لبنان
2024-01-09 | 08:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ارشادات سريعة لتفادي مخاطر المنخفض الجوي المرتقب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
ارشادات سريعة لتفادي مخاطر المنخفض الجوي المرتقب

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة التقيد بإرشاداتها الوقائية لتفادي مخاطر المنخفض الجوي المرتقب وذلك حرصاً على سلامتهم، وفقاً لما يلي:

- استمع وتقيد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني.

- توخي الحذر عند المرور بجوار أو أسفل اللوحات الإعلانية أو أعمدة الإنارة وخاصة خطوط الضغط العالي.


 للمتنقلين بالسيارات على الطرق الساحلية والجبلية :

-لا تتجاوز السيارات لئلا تنزلق وتقفل الطريق.

- افسح في المجال لمرور السيارات الآتية من الاتجاه المقابل.

- لا تتهور و تخاطر في قيادة السيارة.

-اركن سيارتك الى يمين الطريق اذا لم تتمكن من المتابعة.

- لا تشغل جهاز التدفئة اذا بدأ الثلج يغمر السيارة.

- حدد في اي مكان انت موجود لطلب النجدة عبر الخليوي، وأرشد المنقذين الى موقعك وزودهم برقم هاتفك والتفاصيل للوصول السريع اليك.


 *إرشادات خاصة بالمقيمين في المناطق الجبلية : 

·الإستماع إلى نشرات الطقس عبر وسائل الإعلام.

·التموّن بالأطعمة والمياه والأدوية الدورية والمضادات الحيوية وأدوية السعال وتخفيض الحرارة.

·التموّن بمواد التدفئة كالمازوت أو الحطب.

·تأمين الكميات المناسبة من أعلاف الحيوانات التي تقتنونها.

·عدم التجول إلا عند الضرورة القصوى خلال العاصفة.

عدم ترك أي وسيلة تدفئة تعمل على نظام اللهب المكشوف مشتعلة عند الذهاب إلى النوم أو ترك المنزل


أسس التعامل مع وسائل التدفئة: 

- شودييرات : تنظيف الحرّاقات وبخاصة البخاخات وعند تركيبها الفصل بين الحرّاقات وخزانات المازوت، ووضعها في غرف منعزلة عن بعضها قبل استعمالها.

-  المدفأة الكهربائية : التأكد من أن الإمدادات الكهربائية الخاصة بها صحيحة وآمنة.

- الغاز : التأكد عند تبديل القارورة دورياً من أن خرطوم الغاز سليم ويخلو من أي تشقق.ويفضَّل استبداله سنوياً.

-  الفحم :الـتأكد من أن اشتعال الفحم أصبح كاملاً قبل إدخاله إلى الغرفة. وتهوئة المكان من فترة إلى أخرى للسماح بدخول الأوكسيجين النقي.

- إبعاد أي مواد قابلة للإحتراق من أمام وسائل التدفئة ذات الحرارة المكشوفة (ستائر، أغطية السرير...إلى آخره).

- تهوئة المنازل باستمرار تلافياً للإختناق عند التدفئة بواسطة الفحم – الحطب أو الغاز.

- عدم وضع الثياب بالقرب من أجهزة التدفئة بهدف تجفيفها.


 تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ  ١٢٥ عند حصول أي طارئ والمتابعة على الموقع الإلكتروني: www.civildefense.gov.lb‏

أخبار لبنان

آخر الأخبار

سريعة

لتفادي

مخاطر

المنخفض

الجوي

المرتقب

LBCI التالي
أسرار الصحف 09-01-2024
قتيل جراء تدهور سيارة على طريق عام عنايا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2023-12-24

المنخفض الجوي ينكفئ كلياً ليلاً... ماذا عن طقس بداية الأسبوع؟

LBCI
حال الطقس
2023-12-05

سلسلة من المنخفضات الجوية تؤثر على لبنان تدريجياً بدءاً من اليوم... اليكم التفاصيل

LBCI
حال الطقس
2023-11-28

المنخفض الجوي الى الانكفاء التدريجي..

LBCI
حال الطقس
2023-11-27

متى ينحسر المنخفض الجوي؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:19

الحلبي ترأس اجتماعا إداريا تربويا موسعا: لم أغط أحدا

LBCI
أخبار لبنان
10:01

العماد عون بحث مع لاكروا ولاثارو في التطورات عند الحدود الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
09:54

لمواجهة الآثار التي قد تنجم عن الأحوال الجوية... رفع حالة الجهوزية في بلدية بيروت

LBCI
أخبار لبنان
09:29

الأشقر: قطاع التزلج يعاني هذا العام جراء تأخر تساقط الثلوج وتداعيات الحرب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:18

غارة من مسيرة اسرائيلية على منزل في بلدة العديسة وأخرى على الأطراف الغربية لبلدة يارون في الفلوات

LBCI
منوعات
12:28

أم تقتل أطفالها الأربعة بطريقة مروعة... هكذا تُركوا لوحدهم في المنزل!

LBCI
منوعات
2023-12-02

كانت تحت تأثير المخدرات عندما قتلت حبيبها... وهذا ما رأته في اليوم التالي!

LBCI
أخبار دولية
2023-11-24

بايدن: الإفراج عن المجموعة الأولى من الرهائن في غزة "ليس سوى بداية"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:24

آخر المعطيات على الجبهة الجنوبية...

LBCI
أخبار لبنان
06:18

معوّض: لماذا على اللبنانيين أن يدفعوا ثمن حروب الآخرين على أرضهم دائما؟

LBCI
امن وقضاء
04:44

مولوي تفقد المطار ورجح ان يكون الخرق السيبراني خارجيا: ما حصل يتعلق بأمن الطيران والمواطنين وأمن البلاد

LBCI
أخبار دولية
04:32

هنية يدعو الدول الإسلامية الى "دعم المقاومة بالسلاح": اسرائيل لن تستطيع استرداد أسراها إلا بالإفراج عن جميع أسرانا

LBCI
أخبار دولية
03:56

بلينكن: هناك فرصة "لاندماج" إسرائيل في الشرق الأوسط بعد "هذه المرحلة الصعبة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:27

هل إنعكس تصاعد المواجهات الجنوبية على حركة النزوح؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

السعودي "يزيد الراجحي" يخطف صدارة رالي داكار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

قرصنة المطار... من الخارج أم من أهل البيت؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

تل أبيب تستعد لتبرير مسار جبهتين أمام بلينكن

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
12:28

أم تقتل أطفالها الأربعة بطريقة مروعة... هكذا تُركوا لوحدهم في المنزل!

LBCI
خبر عاجل
03:02

استهداف سيارة في منطقة الغندورية وسيارات الاسعاف هرعت الى المكان

LBCI
حال الطقس
00:35

سلسلة منخفضات جويّة تصل الى لبنان مساءً..استعدوا: أمطار وثلوج وصقيع

LBCI
منوعات
17:11

مجموعة من الرجال اغتصبوا سيدة حامل في هذا البلد... وهذا العقاب الّذي يليق بهم!

LBCI
آخر الأخبار
14:55

معلومات الـLBCI: التحقيق في اغتيال القيادي في حزب الله وسام طويل يقوم على عدة فرضيات إلى جانب الاستهداف بواسطة مسيرة معادية منها بواسطة عبوة زرعت لإستهدافه

LBCI
فنّ
05:13

نادين الراسي في المستشفى... صورة على فراش المرض تقلق الجمهور

LBCI
آخر الأخبار
03:12

معلومات الـ LBCI: استهداف سيارة في الغندورية بصاروخين من مسيرة اسرائيلية ثم أطلقت مسيرة صاروخا ثالثا لمنع سيارات الاسعاف من الاقتراب

LBCI
آخر الأخبار
03:30

رويترز نقلا عن مصدرين في لبنان على اطلاع بعمليات حزب الله: مقتل ثلاثة من الحزب في غارة على سيارتهم في الغندورية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More